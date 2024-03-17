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空手道｜劉慕裳土耳其站挫東佐江子　相隔6年K1超聯再封后 (23:09)

港隊空手道「世一」劉慕裳（Grace）今晚（17日）在世界一級空手道超級聯賽（K1）土耳其安塔利亞站，在女子個人形決賽使出「北谷屋良公相君」，最終得分43.4分，以0.2分的優勢，力壓日本籍好手東佐江子奪冠，並一搔6年之癢，再在K1封后。

世界排名第1的劉慕裳今站一直表現出色，今晚決戰來自日本、世界排名第15的東佐江子。Grace與東佐江子在是次決賽中，分別使出「北谷屋良公相君」及「八步連」，彼此均有上乘演出，而最終得分亦甚為接近，結果分別獲得43.4分和43.2分；換言之，Grace以0.2分的優勢險勝，亦繼2018年的摩洛哥站後，相隔6年再度在揚威K1。

Grace今站一路過關斬將，其間包括準決賽與另一日籍名將尾野真步較量，兩人同以「八步連」應戰，Grace終獲44分，以1.2分力克對手，報卻1月在巴黎站落敗之仇，也自去年9月柏林站後再闖K1決賽，並延續自2020年2月起21項國際賽踏上頒獎台的紀錄。

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