單車｜李思穎全能賽排12感失望　場地國家盃煞科　入座率八成創3日新高　 (21:01)

女子全能賽以10公里記分賽的形式舉行資格賽，港隊「小車神」李思穎憑第3個衝分圈首名衝線取5分，順利晉級主賽圈。李思穎在7.5公里、共30圈的捕捉賽以第15名完成獲12分。在第2項的配速賽中，新西蘭隊的寶達、愛爾蘭隊的基莉絲比、兩名日本隊好手內野艷和及梶原悠未，在30圈賽事超前主車群一圈，雖然李思穎未能跟上領先車團，但也成功在第7圈成功搶分，終在這個項目得第7名並獲28分，總分40分升上第10。

及至第3項的淘汰賽，李思穎曾在中段「坐包廂」，但在全場車迷高呼「加油」、「頂住」的打氣下，成功從外檔突圍，壓線反勝國家隊車手劉佳麗，逃出生天。李思穎最後以第10名完賽收穫22分，她累積62分績居第10位。港將在最後80圈的記分賽中，僅第2個及最後得分雙計的衝分圈共取4分，終以66分得第12。日籍星將梶原悠未及內野艷和包辦頭2，愛爾蘭隊的基莉絲比得季軍。另外，港隊代表曹棨光／朱浚瑋在男子麥迪遜資格賽中，於第2組排第10位，無緣晉級。

李思穎賽前期望於主場突破在國家盃全能賽的個人最佳成績第7名，她坦承對只得第12感失望，「今日不太清醒，各方面都處理得不太好。可能主場令我有點壓力，因為這場可能有很多世界級選手在場，會擔心自己能力不行，很多時太猶豫，不敢大膽向前搶位」。

至於港隊署任教練達海飛為3日賽事作結，直言眾將皆有進步空間，但也滿意麾下表現，「我們都是首次在親友面前於主場作賽，這是一個新的體驗」。對於李思穎在全能賽的發揮，他不諱言可做得更好，尤其於記分賽應更主動爭分，「記分賽這個名字，意味你要獲得分數。就像足球一樣，你不會連失多球，等到最後一分鐘才嘗試入球」。

港隊將於明日轉赴中國雲南出戰公路聯賽，隨後返港稍作調整，下月7日將飛往加拿大準備最後一站國家盃。達海飛續指，自己對於港隊爭奪巴黎奧運資格感樂觀，「我知道爭取奧運資格很難，但全隊都會鬥到最後，盡量爭取積分，同時也為世界賽席位努力」。

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