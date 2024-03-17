英足盃｜曼城藉貝拿度施華兩幸運入球挫紐卡素　破紀錄連續6季入4強　哥帥叮囑麾下國際賽避免受傷 (19:30)

曼城此役雖缺傷兵門將艾達臣摩拉斯、中場奇雲迪布尼及翼鋒基亞利殊，迎戰紐卡素仍擁一面倒優勢，全場16次攻門5中，大幅拋離「喜鵲」的兩射1中。13分鐘，「藍月」的葡萄牙國腳中場貝拿度施華，於右路射門「省」中敵衛丹般恩令皮球改變方向入網打開紀錄。31分鐘，貝拿度施華幾乎在同一位置施射又中另一敵衛保治文頭部改變方向入網，使紐卡素門將杜巴夫卡再度束手就擒，而當施華與隊友慶祝時，亦不禁面露尷尬笑容。

紐卡素其後在62分鐘一口氣換入包括攻擊手米基爾阿米朗在內的4名球員，曼城則在87分鐘以前鋒祖利安艾華利斯入替艾寧夏蘭特，但兩軍始終未能改寫紀錄，紐卡素終以0：2敗走，也代表近季大灑金錢的他們再次「四大皆空」。曼城主帥哥迪奧拿破天荒連續6年率領球隊闖入英足盃4強後說：「恭喜球會，這是其他球隊沒有的成就。」他又坦言期望球隊能連續兩季成為「三冠王」，並叮囑麾下在接着而來的國際賽檔期避免受傷。曼城目前在英超排第3，只落後榜首阿仙奴和次席利物浦1分。曼城下仗會在下月1日凌晨主場大戰「兵工廠」。

昨晚被英冠球隊高雲地利淘汰的狼隊則禍不單行，領隊加利奧尼爾透露，因腿筋嚴重受傷而無緣昨仗的前鋒柏度尼圖，很可能被迫提早收咧。這名葡萄牙國腳今季各項賽事為狼隊貢獻3個入球和9次助攻。狼隊現時亦有前鋒韓國隊的黃喜燦及巴西籍的馬菲奧斯根夏正在養傷。

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