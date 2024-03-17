世盃外｜港足決選24人兩鬥烏茲別克　杜度陳晉一落選 (18:00)

世界排名第154名的港足明午在將軍澳足球訓練中心開操，備戰世盃外亞洲區次圈E組兩鬥排66名的烏茲別克隊，先周四晚上8時在旺角大球場主場出擊，然後下周二（26日）晚上10時30分作客造訪烏茲別克首都塔什干。港足今公布24人決選名單，21人為亞洲盃決賽周成員，除了昨獲理文主帥曾昭達證實因傷無緣入選的入籍中堅杜度，剛傷癒的兩名亞洲盃港腳陳晉一及黃威亦未在列；未有入選還有在中國聯賽落班的兩名中堅梁諾恆及勞烈斯；至於在決選的東方入籍後衛鐘樂安，昨在港超對理文勇戰受傷，未知能否首為大港腳在國際A級賽上陣。

港超方面，傑志今午憑土庫曼國腳明加索夫梅開二度，加上米基爾射入12碼，作客3：0輕取深水埗，賽後12戰31分續排第2，在榜首理文昨作客僅1：1逼和東方，「藍鳥」現追至只落後2分兼踢少一場，重奪爭標主導權。

港足世盃外對烏茲別克24人決選名單

門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）

後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、艾里奧、羅梓駿（傑志）、李毅凱、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）

中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、張憙延、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）