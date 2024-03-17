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單車｜港女隊場地國家盃凱林賽初賽止步　楊礎搖稱曾向石偉雄請教減壓秘訣 (17:08)

一連3日的UCI國家盃場地單車賽香港站今（17日）假將軍澳單車館煞科，港隊短組車手在中午已完成今屆賽事，當中楊礎搖和吳思穎在女子凱林賽初賽止步。踏入「後李慧詩」時代，楊礎搖透露曾向「跳馬王子」石偉雄請教減壓秘訣，期望能以平常心面對一切。

楊礎搖在女子凱林賽初賽第4組僅慢荷蘭隊好手0.015秒屈居次名，她隨後在復活賽第4組排頭位起步，惟末段「坐包廂」未能突圍，最終以第6衝線，與隊友吳思穎同樣復活賽止步。楊礎搖仍有機會爭奪巴黎奧運資格，她直言去年不斷留意積分徒添壓力，現時只想盡力做好自己，「只要我有好表現，盡量取得靠前名次，去到（奧運）就去，平常心下沒有壓力」。

比起2021年在隔離「泡泡」下主場出擊，楊礎搖在女團爭先賽隊友從李慧詩及李海恩，變成程嬿珊、吳思穎和童森。她笑稱現時不能再依靠師姐，要跟隊友協力同心，「沒了Sarah（李慧詩），我們4個人要互補不足，不能像以前那樣，我踩到差不多就好，現在要全力以赴」。楊礎搖透露曾向「跳馬王子」石偉雄請教減壓秘訣，又指享受賽事為不二法門，「他在亞運贏得兩屆冠軍，我希望請教不同的運動員，學習如何在壓力下做到最好。」

至於港隊在男團爭先賽因兩度偷步遭取消資格，翁浚皓及杜棹熙隨即收拾心情，前者在次日的凱林賽殺入半準決賽，寫下國家盃生涯最佳戰續；兩人今日在爭先賽分途出擊，杜以10.155秒造出在香港單車館的個人最好時間排第38，翁慢0.207秒排第44，雙雙無緣晉級，但兩人冀汲取經驗後，能夠與莫沚駿改善男團爭先賽起步問題。

翁浚皓剖白從公路賽轉戰場地單車短組的掙扎，他又稱過去練習未見進步曾陷樽頸，在上月中亞洲賽前一度萌生放棄單車的念頭，幸好付出終有收穫，「有時時間上停滯不前，心裏都會好掙扎，因原地踏步也是一個打擊。不過，在（亞洲賽）凱林賽之後，發現自己有進步，原來我亦有能力拿到成績，這倒是救了自己」。他又稱現時最喜歡凱林賽，雖然跟世界頂尖車手同場較量有一定壓力，但期望藉此尋求突破，「我的身高沒優勢，需要運用更多戰術爭取成績，我要時刻留意對手的行為，不斷學習」。

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