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單車︱偕李思穎麥迪遜賽主場第10完賽　梁穎儀嘆未慣戰衣顏色錯過交接棒 (21:59)

一連3日的UCI國家盃場地單車賽香港站將於今（16日）假將軍澳單車館續演次日賽事，港隊「小車神」李思穎（Ceci）晚上伙梁穎儀在主場出戰女子麥迪遜賽，惟兩人在12個衝分圈皆未能取分，最終位列第10。已完成今屆賽事的梁穎儀，透露賽前兩周更換新戰衣，兩人尚未習慣顏色而錯過牽手交接棒，但她拒絕以此作為藉口，並期望下站於加拿大做得更好。

港隊代表李思穎／梁穎儀在女子麥迪遜賽聯手出擊，兩人在120圈賽事、共12個衝分圈皆未能取得分數，最後數圈更出現失誤，未能牽手交接棒，終以第10名完賽。相反其巴黎奧運資格競爭對手烏茲別克隊，在亞運金牌車手薩比蓮絲卡雅領軍下成功於第4個衝分圈取得1分，最終位列第8；日本、新西蘭及荷蘭隊則分列三甲。

梁穎儀賽後表示，今站得第10已比2月在澳洲阿德萊德站的第13名有進步，算是達成賽前定下「每場都有進步」的小目標。不過，談及比賽期間的交接棒失誤，她透露或多或少與賽前更換新戰衣有關，「我們很累的時候，腦袋仍很習慣以前的隊服，有一刻會想『為甚麼會找不到紅色？』，但我們要準備好這件事，這是不應出現的狀况」。

由公路賽出身的梁穎儀，笑言過往害怕於鑊場作賽，但現時與李思穎合作後，慢慢找到箇中樂趣，「人總喜歡做自己擅長的東西，但我今年跳出了舒適圈，讓自己嘗試多一點東西，我現在28歲了，再不嘗試還待何時？雖然Ceci比我年輕，但她像師姐一樣跟我分享經驗，我們在合作的3場比賽中，默契愈來愈好」。

港隊仍為爭奪巴黎奧運的女子麥迪遜賽資格而努力，但梁穎儀稱不會刻意去想，只盼在下月的加拿大站交出最好表現，「能去奧運固然是好，但我亦不會強求，因為老是想着此事，我的壓力會更大，我只想盡力做到最好」。

與李思穎在杭州亞運聯手摘銀的楊倩玉，因養傷未有參在今屆賽事，但她與逄瑤及繆正賢一同到單車館為隊友打氣。楊倩玉笑言「今日專程為Ceci打氣」，又指對方表現出色，在追趕方面做得不錯。李思穎在煞科日將出戰女子全能賽，續於主場爭取佳績，至於曹棨光在男子全能賽排第22位。

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