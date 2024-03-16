單車︱翁浚皓主場戰場地國家盃凱林賽　半準決賽止步仍寫個人最佳 (17:11)

港隊代表莫沚駿、杜棹熙及翁浚皓在首日的男團爭先賽因兩度偷步，慘遭取消資格，但後兩者及時收拾心情，在次日轉戰凱林賽。在亞洲賽摘銅的翁浚皓，在初賽第3組率先登場，雖然他僅排第5未能晉級，但他隨後在復活賽最後一組再次登場，最後一圈在外檔成功突圍，只慢新西蘭隊的達堅0.066秒衝線，以小組第2名成功晉級，殺入半準決賽；其隊友杜棹熙則於復活賽止步。

翁浚皓在半準決賽第1組僅排第6，隨後於復活賽次組敬陪末席，未能再晉一級，但仍寫下個人最佳成績。港隊署任總教練達海飛直言滿意麾下的進步幅度，期望對方可汲取經驗，未來可再創佳績，「他在半準決賽與一眾頂級車手同場較量，這給予他很大動力，為下一階段繼續奮鬥」。他續指，亞洲賽銅牌讓翁浚皓更具信心，「杜棹熙在某些地方比翁浚皓強，但後者有很好的思維，在凱林賽能在第一時間作出正確的決策」。

至於吳思穎在女子爭先賽的200米資格賽以11.606秒排第37，隊友楊礎搖慢0.024秒緊隨其後，同樣無緣晉級。達海飛直言對楊礎搖在助跑圈太快感意外，「她向來表現穩定，但今日在助跑圈真的太快了，我不認為她有壓力，但可能太渴望在主場做出好成績吧」。

中長距離組方面，港將曹棨光在男子全能賽資格賽突圍，而李思穎／梁穎儀將於晚上7時正的麥迪遜賽亮相。

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