明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

單車︱翁浚皓主場戰場地國家盃凱林賽　半準決賽止步仍寫個人最佳 (17:11)

一連3日的UCI國家盃場地單車賽香港站今（16日）於將軍澳單車館續演次日賽事，亞洲賽銅牌得主翁浚皓在男子凱林賽「復活」闖半準決賽，雖然隨後未能再進一步，但仍寫下個人最佳成績。

港隊代表莫沚駿、杜棹熙及翁浚皓在首日的男團爭先賽因兩度偷步，慘遭取消資格，但後兩者及時收拾心情，在次日轉戰凱林賽。在亞洲賽摘銅的翁浚皓，在初賽第3組率先登場，雖然他僅排第5未能晉級，但他隨後在復活賽最後一組再次登場，最後一圈在外檔成功突圍，只慢新西蘭隊的達堅0.066秒衝線，以小組第2名成功晉級，殺入半準決賽；其隊友杜棹熙則於復活賽止步。

翁浚皓在半準決賽第1組僅排第6，隨後於復活賽次組敬陪末席，未能再晉一級，但仍寫下個人最佳成績。港隊署任總教練達海飛直言滿意麾下的進步幅度，期望對方可汲取經驗，未來可再創佳績，「他在半準決賽與一眾頂級車手同場較量，這給予他很大動力，為下一階段繼續奮鬥」。他續指，亞洲賽銅牌讓翁浚皓更具信心，「杜棹熙在某些地方比翁浚皓強，但後者有很好的思維，在凱林賽能在第一時間作出正確的決策」。

至於吳思穎在女子爭先賽的200米資格賽以11.606秒排第37，隊友楊礎搖慢0.024秒緊隨其後，同樣無緣晉級。達海飛直言對楊礎搖在助跑圈太快感意外，「她向來表現穩定，但今日在助跑圈真的太快了，我不認為她有壓力，但可能太渴望在主場做出好成績吧」。

中長距離組方面，港將曹棨光在男子全能賽資格賽突圍，而李思穎／梁穎儀將於晚上7時正的麥迪遜賽亮相。

相關報道：單車｜場地國家盃展開　港隊團體賽出師不利　男隊兩偷步遭取消資格

其他報道：空手道︱劉慕裳K1超聯土耳其站殺入決賽 明決戰日本選手東佐江子爭金

相關字詞﹕體育 編輯推介 單車 場地單車 UCI國家盃場地單車賽 將軍澳單車館 港隊

上 / 下一篇新聞