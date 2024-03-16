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港超︱理文僅完場前逼和東方再失分　主帥曾昭達認爭標形勢變被動 (21:22)

港超榜首理文今晚（16日）港超作客旺角大球場對第3的東方，僅於完場前由愛沙尼亞國腳安尼亞補射的入球逼和1：1，今季兩鬥東方皆失分，賽後領先次席傑志5分但多踢兩場，理文主教練曾昭達承認爭標形勢或變得被動。

今仗有1202人入場，聯賽仍然不敗的理文今季兩場打和失分，其中一場正是去年10月底主場與東方踢成1：1。今仗不乏「埋牙」場面，上半場互交白卷後，東方戰至61分鐘打破僵局，20歲小將馬希偉把握理文中堅荷西安祖解圍失誤，在禁區外施冷箭得手，領先1：0。落後的理文於2分鐘後「撳掣」，換入中鋒安尼亞及港足中場黃威，但仍久攻不下，直至完場前，右閘徐宏傑傳中省中東方後衛梁冠聰手部，球證黃寶陞經視像裁判 (VAR）審視判12碼，安尼亞雖操刀被門將葉鴻輝撲出，惟隨即補射得手，理文憑這入球最終以1：1逼和東方。此外，上月由東方轉投中超滄州雄獅的港腳孫銘謙，今仗有入場支持。

理文近4仗第二度打和失分，賽後13戰33分續居首，領先明午3時作客深水埗的傑志5分但多踢兩場。曾昭達承認爭標形勢或變得被動，會續努力做好自己，力求進步。對於78分鐘換走主力前鋒艾華頓，他解釋因對方腳跟略有痛楚，是無可奈何的決定，亦確認今場未列大軍的入籍中堅杜度未傷癒，料本月難以候命，換言之將未能替港足出戰本月兩場世界盃外圍賽對烏茲別克隊。

東方今季兩鬥理文均不敗，門將葉鴻輝認為踢出主教練盧比度的戰術部署，令球隊這兩場發揮都比對手好，認為被逼和純屬不幸。盧比度則對被逼和失分不感失望，滿意能從理文身上取分，讚麾下令對方威脅攻門不多，以及馬希偉的入球漂亮。

至於兩場港超早場，標準流浪憑日援神田夢實直入罰球，加上對手的烏龍球，在青衣運動場以2：0挫晉峰，結束聯賽五連敗。此外，賽事發生一段小插曲，在下半場準備開始時，球證才發現其中一邊龍門網鬆脫，最後經職員和球員幫手修補，令賽事暫停了約10分鐘才開賽；冠忠南區在落後兩球下，主場2：2逼和均業北區。

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