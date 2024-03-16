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學界足球｜男拔萃反勝英華　精英賽睽違9年稱霸　趙正宇獻兩射一傳膺MVP (18:19)

全港學界精英足球比賽今午（16日）上演決賽，上屆亞軍拔萃男書院雖先失守，但在陣中港超兵趙正宇梅開二度並交出助攻，以3：1反勝英華書院，睽違9年再登學界足球之巔，校史第4次奪冠。而趙正宇賽後更大熱當選賽事最有價值球員（MVP）。

今屆已贏得港九區第一組男甲及男乙冠軍的男拔萃，今仗如料搶佔上風。惟在隊長詹皓臻及翼鋒謝衍濤先後起腳，未能考驗英華門將鄺天樂後，23分鐘更被對手的鄧當覺突破入禁區單刀射入。不過男拔萃只落後5分鐘，便由中場大將趙正宇右路連過兩人，以左腳施射扳平。該名標準流浪18歲小將更在32分鐘，接應連朗狄橫傳撞射再下一城，協助男拔萃半場以2：1反超英華。

英華換邊後曾發動一波強攻，先有中場林柏燃罰球被男拔萃門將梁曉陽飛身撲出。他及後再有黃金機會，在門前混戰中楣後離門5碼補射高出失機。英華其後換入4強入球功臣陳本立等反撲。惟男拔萃60分鐘再由趙正宇交出妙傳，造就張翱雲取得「保險球」。男拔萃終以3：1拿下勝利，繼2014 ／15學年後再度封王。

學體會賽後頒發各個人獎項，此戰梅開二度的趙正宇，賽後大熱當選賽事MVP，讓即將中六畢業的他取得圓滿結局。他賽後承認今仗先落後感意外，「決賽能獲得的機會不多，對手先把握到，幸好我們很好追平」。經歷逾半季職業賽場洗禮，趙正宇的進步亦獲教練馮凱文認同，「雖然他有時場上好像不見影，但一出現真的是拯救全隊。始終踢了港超成熟不少，表現淡定」。

馮凱文另說，賽前已提醒麾下防範英華的防守反擊，結果被以此着先拔頭籌，形容半場就能扭轉敗局「有運」。他指出，球隊今屆重返榮耀，關鍵在於球員心態轉變，「之前啲仔輸完，喊咗一場就冇咗件事；呢班喊完知道有何不足，今年很有決心捲土重來」。

至於在精英賽從前鋒客串中堅的晉峰小將黃韜霖，則獲得最佳防守球員獎項；縱然他對得獎感驚喜，但笑言無意因此改踢後衛，「去到職業層面，身高會比較輸蝕，未來還是專注踢前鋒，同時具備一定防守能力」。

此外，上屆冠軍聖若瑟書院在季軍戰憑蘇子然及曾斫然的入球，以2：0擊敗香港國際學校。

全港學界精英足球比賽 總成績

冠軍：拔萃男書院（第4次奪冠）

亞軍：英華書院

季軍：聖若瑟書院

殿軍：香港國際學校

最有價值球員：趙正宇（拔萃男書院）

神射手：黃孔馳（6球，仁濟醫院董之英紀念中學）

最佳防守球員：黃韜霖（拔萃男書院）

明星隊：趙正宇、黃韜霖、陳丞臻、劉彥匡、許肇中（拔萃男書院）；鄺天樂、林柏燃、鄧當覺（英華書院）；劉宇浩、曾斫然（聖若瑟書院）；李樂謙（香港國際學校）

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