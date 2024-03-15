羽毛球︱鄧謝配負中國隊組合8強止步　或成全英賽告別戰 (21:33)

「鄧謝配」曾在2020年一屆打入全英賽8強，今屆追平兩人以至港隊在此項千分級賽的最佳成績。兩人此戰早段與對手拉鋸，互有領先。然而馮彥哲／黃東萍在雙方戰成9：9後連取4分取得上風。鄧謝配及後曾力追至13：14，但再連失4分下，首局先輸15：21。

鄧謝配次局再受制於對手的侵略性打法，多次救球未能過網下，早段被對手接連得分拉開，落後分差達雙位數，最終再以8：21告負。鄧謝配早前宣布有意在今夏巴黎奧運後退下來，今仗或成兩人拍檔下的全英賽告別戰。

港隊另一混雙拍檔李晉熙／吳芷柔，今晨則在混雙16強直落以19：21、12：21不敵2號種子的日本隊組合渡邊勇大／東野有紗，無緣8強。

女單方面，韓國隊世界一姐安洗瑩8強以21：16、21：19，直落兩局挫國家隊的韓悅。她的4強對手、日本隊代表山口茜，則與印尼隊球手瑪莉斯卡東宗苦戰逾1小時，才以21：10、20：22、21：18勝出。

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