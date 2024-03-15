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歐聯8強抽籤｜曼城皇馬演上季4強翻版　阿仙奴撼拜仁　比寧咸卡尼返英作賽矚目 (19:04)

歐聯8強和4強今晚（15日） 一併抽籤（見下表），重頭戲是爭取衛冕的曼城，與14屆冠軍皇家馬德里上演去季4強戰翻版，勝出一方將與阿仙奴對拜仁慕尼黑的勝方爭入決賽，亦代表兩名英格蘭國腳皇馬中場祖迪比寧咸，以及拜仁箭頭哈利卡尼將返英作賽。至於對陣巴黎聖日耳門（PSG）的巴塞隆拿相對地抽得好籤，理由是另一組對手是馬德里體育會和多蒙特。

曼城與皇家馬德里連續3季歐聯狹路相逢，代表皇馬有機會為上季4強兩回合慘負1：5復仇，而去夏由多蒙特來投的中場祖迪比寧咸或成今屆關鍵人物，事關他目前既在歐聯斬獲4球，而且暫以16球領前西甲射手榜，勢與巴西隊翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞一起成「藍月」的心腹大患。

惟曼城前鋒艾寧夏蘭特亦非善類，現與同入6球的拜仁慕尼黑的哈利卡尼、PSG的基利安麥巴比和馬德體育會的基沙文並列射手榜首位，加上新晉英格蘭國腳攻擊手菲爾科頓，以及阿根廷隊鋒將祖利安艾華利斯今季大勇，中場奇雲迪布尼如故傳送獨到，皇馬的後防勢受考驗。

阿仙奴相隔14首闖歐聯8強，卻遇上6屆盟主拜仁。兩軍歷來在歐聯交鋒12次，阿仙奴取得3勝2和7負的下風成績，而上次碰頭已是2017年的16強比賽，當年拜仁總比數狂勝10：2，目下更有去夏由「兵工廠」宿敵熱刺加盟的卡尼壓陣，這名英格蘭隊長過去在英超對壘「兵工廠」17次，錄得6勝5和6負入14球和交出2次助攻的成績，料返回倫敦作賽時，將會「加多兩錢肉緊」。

8強另一線方面，以5屆冠軍巴塞隆拿大戰由倒戈主帥安歷基領軍的PSG較具可觀性。巴塞既曾在2020/21年球季16強被對方淘汰，卻也曾在2017年的16強賽首回合作客落後0：4下，次回合主場反勝6：1過關。至於馬德里體育會與多蒙特的惡鬥，算是這次抽籤中較弱戲碼。8強賽首回合將於下月9和10日凌晨進行；次回合則在下月16和17日凌晨上演。

歐聯8強抽籤結果

上線：

阿仙奴  vs.  拜仁慕尼黑

皇家馬德里  vs.  曼城

下線：

馬德里體育會  vs.  多蒙特

巴黎聖日耳門  vs.  巴塞隆拿

註：前者首回合主場

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