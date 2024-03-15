歐霸16強｜舒希克補時連入兩球　利華古遜絕地反勝晉8強　利物浦兩回合「破十」輕鬆過關 (17:15)

利華古遜首回合作客與卡軍賽和2：2，惟此戰在59及67分鐘兩度失守，陷入出局邊緣。不過他們把握敵衛查化古利耶夫在62分鐘被逐帶來的人數優勢，72分鐘先由謝利美費林邦窩利建功追近；捷克籍中鋒舒希克更在補時3分鐘及8分鐘，分別接應傳中腳踢頭頂破網，替球隊完成大逆轉。利華繼2007／08年歐協盃（歐霸前身）後，再次晉身歐戰8強，並將單季不敗紀錄增至37場。

至於首回合以5：1遙遙領先的利物浦，次回合回師主場對布拉格斯巴達續大開殺戒，開賽14分鐘已憑達雲紐尼斯、卜比奇勒、穆罕默德沙拿及加普建功，領先4球。縱然「紅軍」42分鐘遭對手「破蛋」，但換邊後再靠蘇保斯拉爾和加普的入球，以6：1大勝對手，兩回合贏11：2。

此外，3支意甲代表在16強均順利晉級，成為8強大戶。AC米蘭作客3：1輕取布拉格斯拉維亞，總比分以7：3過關。阿特蘭大則主場2：1反勝士砵亭，兩回合以3：2挫對手。羅馬則作客0：1不敵由韋碧克建功的白禮頓，惟兩回合仍贏4：1晉級。

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