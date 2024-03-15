單車｜場地國家盃展開　港隊團體賽出師不利　男隊兩偷步遭取消資格 (15:43)

港隊派出6男7女共13人在主場出戰國家盃，當中大部分車手皆是首次在主場車迷面前作賽。港隊在男團爭先賽派出莫沚駿、杜棹熙、翁浚皓參賽，惟他們因兩次偷步被取消資格，3名車手在事後皆難掩失落。

在今屆賽事只參與男團爭先賽的莫沚駿，賽後坦承首次偷步錯在自己，對於隊伍首次被取消資格亦感心情複雜，「這次我們在主場，有很多人來支持我們，當然想在這裏做到最好。我第一次起步時有點緊張，導致出現失誤，尾輪在偷步時閘機夾住而飛起，差點連人帶車倒下來。我們第二次可能要更加穩陣，或者再保守些」。

年僅20歲的莫沚駿在3年前轉為全職運動員，並於約兩年半前與24歲的杜棹熙及23歲的翁浚皓組隊備戰杭州亞運，他們亦在去年亞運踩出最佳成績44.796秒。他不諱言隊伍期望踩入44秒內，刷新港績並與世界勁旅有力競爭，而隊伍合作時間不長，故有很大進步空間，「其實團體爭先賽三棒都有壓力，但第一棒的壓力相對較大，因為我們要用熟習不同地方的閘機，通常有問題都是第一棒。今場兩次起步都失敗固然可惜，但事情發生了也不能改變，唯有接受和好好記住」。

港隊署任總教練達海飛對男團爭先賽被取消資格同感失望，他坦言隊伍在第二次起步應該更加保守，確保能順利完賽，「這是令人沮喪和失望的表現，因為他們昨日在訓練中踩出最佳表現，我們沒料到港隊甚至無法完賽」。達海飛續指，團隊欠缺經驗，不能就此怪責單一車手，並期望眾人收拾心情，準備明日賽事。

至於港隊在女團爭先賽由程嬿珊、楊礎搖及吳思穎合力50.710秒，在11隊中敬陪末席，無緣晉級賽，這與她們在上月亞洲賽造出的團隊最佳成績49.857秒尚有距離，但在將軍澳單車館亦算不錯的成績。