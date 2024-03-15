學界足球｜精英賽決賽周六午開戰　男拔萃重建體系求雪恥　英華拒認超額完成 (18:00)

英華書院vs.拔萃男書院 無綫電視81台 明午14：30直播

同屬港九區第一組（D1）代表的男拔萃和英華，曾在2013／14學年精英賽決賽碰頭，當時法定70分鐘賽和0：0後，男拔萃互射12碼贏4：2封王。該戰為兩校上陣的球員中，不少現已投身職業球壇；男拔萃當日在陣的包括港腳茹子楠（梅州客家）、林樂勤和林駿杰（均業北區），英華則有鄭兆均（理文）、馮冠鳴（大埔）及播磨浩謙（港會）。

男拔萃上季於D1男甲及精英賽決賽皆在「極刑戰」不敵聖若瑟書院失冠，可謂歷盡失意。然而這支「學界王者」今季東山在起，在D1男甲封王後，精英賽16強以2：1挫港青基信書院；8強以6：0血洗中華傳道會李賢堯紀念中學；4強更以1：0小勝老對手聖若瑟，連續兩年衝擊校史第4座足球精英賽錦標。

男拔萃主教練馮凱文在D1男甲時曾說，球隊為捲土重來，季前着手苦練後場組織。門將梁曉陽因而從把關者轉化成策動進攻的第一人，坦言過程曾感到吃力，「球隊體系從零開始重新建立，自己多做了不少傳球、用腳的訓練，但經過D1的磨練，現已輕鬆不少」。效力港甲凱景的他指出，精英賽防線人腳有變，尚在磨合下仍存「甩漏」，大戰當前用球將更謹慎，「很多時一開波後防『蝦碌』導致失波，故賽前會提醒隊友保持集中、簡單」。

在精英賽面臨新挑戰的男拔萃球員，還有效力港超晉峰的黃韜霖。D1男甲時擔任前鋒的他，在中六師兄鍾卓嵐未隨隊戰精英賽下客串中堅，他笑言接到此任務時，感覺好玩勝過壓力。他認為作為一名中前場球員，移後踢中堅也有獨特優勢，「知道中前場球員在想什麼，有利捉摸對手套路。我踢中堅亦可幫助球隊用波，做多幾腳才向前組織」。除了黃韜霖，男拔萃陣中的港超兵還有標準流浪中場趙正宇，以及理文中堅詹皓臻。

值得一提的是，男拔萃今屆共提拔3名男丙「C弟」越級挑戰，而司職中場的吳日朗更以中一生姿態成為常規正選，並罕有地在D1男丙賽事展開前，於精英賽先演學界處子戰。

至於2012／13學年盟主英華，今屆在D1男甲得殿軍，得以相隔7年再戰精英賽。他們在16強先以3：0大勝地利亞修女紀念學校（協和）；8強與仁濟醫院董之英紀念中學互交白卷，以互射12碼4：2淘汰對手；4強則以1：0小勝香港國際學校，報卻D1男甲4強敗仇，晉級過程一球不失。

英華中場余靖瑋今季為傑志在菁英盃分組賽後備上陣一次，是陣中僅有曾在職業賽場亮相；惟他強調在場上無分上下，隊友彼此要互相提點，「一個團隊並非單靠一個人引領，每名隊友都要提場，希望決賽大家出多啲聲」。英華今屆重返精英賽即挺進決賽，但他拒以「超額完成」形容，堅信能再創佳績，「既然來到決賽，就要一氣呵成拿回冠軍。不要說『已經很盡力』，真的盡了力就不會輸」。英華另有左翼利焯楠上月獲港超深水埗提拔上一隊，待演職業賽「地標」。

司職左閘的英華隊長馬肇聰為中六生，今仗迎來最後一場學界賽。儘管中學文憑試（DSE）開考在即，無阻他出戰唯一一次精英賽的決心，冀好好享受中學生涯告別戰，「一路沒停過練波，如今收穫一些結果。中一為校征戰至今，中間遇過疫情，都踢了3、4年，希望能好好享受比賽氛圍，也感謝同學到場打氣，讓這件事變得更熱血」。

此外，英華約有6至7名球員，同時效力校隊主教練邱世添主理的東區康樂體育促進會青年軍，在青年聯賽及學界賽雙線並肩。而英華上月初在籃球精英賽決賽曾挫男拔萃，在全港學界舞台先聲奪人。

相關報道：學界足球｜男拔萃再挫聖若瑟 周六精英賽決戰英華 重演10年前決賽戲碼

相關報道：學界｜港九D1盡攬精英賽4強席位 英華互射12碼淘汰董之英 拔萃聖若瑟大勝過關