羽毛球｜鄧謝配淘汰大馬組合闖8強　平港隊全英賽混雙最佳成績 (22:04)

早前已表明有意在今夏巴黎奧運後逐步退下來的「鄧謝配」，今屆全英賽以8號種子身分出戰，二人今晚於混雙16強面對馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君，首局初段雖然先失4分，但其後很快站穩陣腳，並由鄧俊文在後場連番搶攻得手，在中段已反超前，一度領先10：7。即使及後對手力追曾扳平比數，但鄧謝配在末段成功拉開，先贏一局21：17。

鄧謝配在次局初段雖同樣先落後，但很快與對方形成拉鋸局面，並打出一段XX的功勢，再次於中段反超，一度拉開11：7，令對手需要叫暫停「止血」。不過暫停後這對港隊組合愈戰愈勇，其中謝影雪多次在前場出色變線反擊壓制對手奏效，進一步拉開比數，結果再贏一局21：11，直落兩局淘汰大馬組合陳健銘／賴沛君，自2020年後，歷來第2次躋身全英賽8強，同時亦看齊港隊在此項千分級賽的混雙最佳成績，將與國家隊組合馮彥哲／黃東萍爭入4強。

此外，另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔在今晨的次圈以直落兩局21：19、21：15力克日本隊組合金子祐樹／松友美佐紀；惟女雙組合楊雅婷／楊霈霖則在次圈以直落兩局13：21、18：21不敵印度隊的塔妮莎卡絲度／艾舒維尼蓬納帕。

女單方面，韓國籍世界一姐安洗瑩於次圈輕鬆直落兩局淘汰印度籍名將仙杜胡，8強將遇國家隊的韓悅；而3號種子的中華台北隊名將戴資穎同樣直落兩局挫韓籍球手金佳恩，將與另一國家隊好手何冰嬌爭入4強。至於男單丹麥籍世界一哥安賽龍則在16強以局數2：0淘汰國家隊的翁泓陽，將於8強面對5號種子的印尼隊星將基丁安東尼。

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