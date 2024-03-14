足球｜美斯傳射居功　領國際邁阿密中北美冠闖8強　下半場傷出或缺席月底國際賽 (20:55)

上場對CF蒙特利爾因足踝受傷而要避戰的美斯，今仗對拿舒維爾重回正選陣容後僅8分鐘，立即交出妙傳予前線拍檔蘇亞雷斯先開紀錄。戰至23分鐘，輪到美斯接應隊友傳中近門射成2：0。國際邁阿密其後再憑後備上陣的羅拔泰萊錦上添花，終以3：1輕取末段「破蛋」的拿舒維爾，總比數則贏5：3，晉級中北美冠8強。

雖然國際邁阿密贏波而回，但美斯在換邊後僅5分鐘就退下火線，賽後主帥馬天奴更承認其愛將情况不太理想，「他（美斯）感到自己的腿筋似乎不太舒服。我們曾考慮再看看他能否多踢一會，但結果未如理想。他對自己再度受傷感到非常困擾，接下來（作客華盛頓聯隊）的美職賽事，相信他上陣機會不大」。此外，美斯在本月底國際賽期能否趕及代表阿根廷友賽薩爾瓦多及哥斯達黎加，同樣頓成疑問。

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