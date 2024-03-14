歐聯16強｜馬體會互射12碼踢走國米　西甲3軍成8強大戶　意甲全軍覆沒勢影響新制參賽資格 (17:45)

馬德里體育會首回合作客負國際米蘭0：1，主將基沙文自該仗後一直因傷缺陣，卻在此役及時復出和表現活躍。33分鐘，馬體會被國米的費達歷高迪馬高破網淋下一盆冷水，以總比數0：2落後，卻有基沙文兩分鐘後於禁區內轉身射入追回一球。76分鐘，國米前鋒馬古斯杜林接應直線傳球後無人看管下勁射高出，為球隊埋下出局禍根。87分鐘，馬體會中場高基直線傳球禁區內的鋒將迪比快射得手，協助球隊此役反勝2：1，並為國米送上今年首敗。兩軍總比數各二言和，加時後未能改寫賽果下，須以互射12碼決勝負。

馬體會首4輪只有沙奧尼古斯的射門被國米門將恩尼森馬擋出，其餘迪比、洛迪高列基美及安祖哥利亞均射入，其間馬體會龍門奧比歷則先後撲出阿歷斯山齊士和卡拉臣的操刀，而國米隊長拿達路馬天尼斯在第5輪主射高出，令球隊以2：3飲恨出局，連同拉素和拿玻里齊於同一階段止步，令8強沒有任何一支意甲球隊，勢影響該聯賽爭取新制後的歐聯資格。

國米在意甲遙領次席AC米蘭達16分，聯賽冠軍幾成囊中物，卻在歐聯16強止步，教練「細恩」恩沙基說：「當己隊開紀錄後，似乎已掌握晉級形勢，但其實當刻必須做得更好，最終很快便被馬體會追近。」奧比歷則說：「我認為互射12碼就是一場賭博。我幸運地救了兩球，這絕非易事，因為你必須選擇正確的撲救方向。」至於球員時代效力國米的馬體會教練施蒙尼賽後被拍攝到眼泛淚光。

同日多蒙特憑由曼聯外借回歸的查頓辛祖甫開賽3分鐘打開紀錄，以及在75分鐘入替他的馬高列奧斯在補時埋齋，主場以2：0擊退燕豪芬，總比數贏3：1，打入8強。

總計8強球隊中，以馬體會、皇家馬德里和巴塞隆拿3支西甲球隊最多，德甲有多蒙特和拜仁慕尼黑，英超代表是曼城和阿仙奴，法甲則是巴黎聖日耳門。8強和4強抽籤將於明晚7時舉行。

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