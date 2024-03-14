足球｜運毒罪成旅俄避刑　荷蘭前國腳普美斯迪拜被捕　當局證實將引渡返國 (22:25)

據阿姆斯特丹檢察官辦公室發言人表示，現效力俄超球隊莫斯科斯巴達的普美斯，原本應隨隊在迪拜集訓後返俄，但迪拜當局因應荷蘭發出的紅色通緝令，日前正式拘捕普美斯。該發言人表示：「根據傳媒報道，普美斯在迪拜的生活相當奢華。全靠阿聯酋及荷蘭雙方通力合作，我們終於成功將他緝拿歸案。現階段我們不便透露太多案件詳情。」

現年32歲的普美斯，曾效力荷甲班霸阿積士及西甲球隊西維爾，並曾50次代表荷蘭國家隊上陣。惟荷蘭當局去年控告普美斯曾在2020年涉嫌將1,363公斤的可卡因運入荷蘭境內，普美斯其後一直拒絕回國受審，荷蘭法院上月裁定他罪名成立，判監6年。此外，他亦因涉嫌曾用刀刺傷其堂兄，傷人罪成而須入獄18個月。可是由於普美斯當時身處俄羅斯，而荷、俄之間沒有引渡條例下，這名翼鋒至今一直未有服刑。

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