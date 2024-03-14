明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜運毒罪成旅俄避刑　荷蘭前國腳普美斯迪拜被捕　當局證實將引渡返國 (22:25)

早前因運毒及傷人罪成，卻因荷蘭與俄羅斯沒有刑事司法協助協定而「逍遙法外」的荷蘭前國腳普美斯，日前在迪拜被捕。荷蘭司法機構將正式申請引渡令，將普美斯引渡回國受審服刑。

據阿姆斯特丹檢察官辦公室發言人表示，現效力俄超球隊莫斯科斯巴達的普美斯，原本應隨隊在迪拜集訓後返俄，但迪拜當局因應荷蘭發出的紅色通緝令，日前正式拘捕普美斯。該發言人表示：「根據傳媒報道，普美斯在迪拜的生活相當奢華。全靠阿聯酋及荷蘭雙方通力合作，我們終於成功將他緝拿歸案。現階段我們不便透露太多案件詳情。」

現年32歲的普美斯，曾效力荷甲班霸阿積士及西甲球隊西維爾，並曾50次代表荷蘭國家隊上陣。惟荷蘭當局去年控告普美斯曾在2020年涉嫌將1,363公斤的可卡因運入荷蘭境內，普美斯其後一直拒絕回國受審，荷蘭法院上月裁定他罪名成立，判監6年。此外，他亦因涉嫌曾用刀刺傷其堂兄，傷人罪成而須入獄18個月。可是由於普美斯當時身處俄羅斯，而荷、俄之間沒有引渡條例下，這名翼鋒至今一直未有服刑。

其他報道：羽毛球｜鄧謝配淘汰大馬組合闖8強　平港隊全英賽混雙最佳成績

其他報道：足球｜美斯傳射居功　領國際邁阿密中北美冠闖8強　下半場傷出或缺席月底國際賽

其他報道：歐聯16強｜馬體會互射12碼踢走國米　西甲3軍成8強大戶　意甲全軍覆沒勢影響新制參賽資格

其他報道：女足｜郭靖雯外流西班牙華歷簡奴　曾為取捨工作掙扎　冀鼓勵港將為職業夢奮鬥

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 荷蘭 普美斯

上 / 下一篇新聞