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歐聯16強｜基沙文復出攻國米　誓領馬體會歐聯16強平反敗局 (22:35)

馬德里體育會帶着落後一球的劣勢，明晨（14日）在歐聯16強次回合回師主場迎戰上屆亞軍國際米蘭。馬體會攻線靈魂人物基沙文在首回合傷出，近4仗缺陣下球隊僅取一勝。然而這名法國隊前鋒近日重投操練，據報今仗可復出候命，料成「牀單軍團」扭轉敗局的重要因子。

馬德里體育會vs.國際米蘭 now643台 周四凌晨04：00直播

國米在3周前舉行的首回合，憑奧地利籍射手阿拿奧杜域後備入替建功，主場以1：0小勝馬體會佔先機。兩軍該仗各有前鋒馬古斯杜林和基沙文因傷退下火線，其中扭傷足踝的後者近4仗皆缺陣，使馬體會各賽事錄得1勝1和2負的頹况。不過，馬體會周一在社交網發文，可見基沙文已重新投入操練；包括《世界體育報》在內的西班牙傳媒，亦相信這名今季歐聯7戰入5球的32歲前鋒今仗將重返正選，與西班牙籍拍檔艾華路莫拉達攜手攻堅。

馬體會在西甲暫列第4，另上月底在西班牙盃4強總比數0：4不敵畢爾包出局，故歐聯已成他們今季爭冠最後希望。主帥施蒙尼賽前表示，願意替球隊負上近期戰績欠佳的全部責任，對麾下維持百分百信任，「我認為球隊已傾盡全力，只是我沒找到正確方向。我知道球員能貢獻什麼，他們都有能力辦大事；因此我甘願赴湯蹈火，和他們堅持不懈」。

至於踏入2024年後各賽事錄得十三連勝的國米，馬古斯杜林首回合因內收肌傷退場，避戰兩場意甲後近兩仗已復出；反是首回合奠勝的阿拿奧杜域，上仗作客1球小勝博洛尼亞一戰後備上陣下拉傷大腿，此戰與巴西籍翼衛卡路士奧古士圖雙雙無緣披甲。

此外，首回合各一言和的多蒙特及燕豪芬，明晨將再決高下。今仗返主場出擊的「蜜蜂兵團」，主教練泰錫從上季領軍挑戰德甲爭標，到今季尚在為爭前四苦苦掙扎；若此戰未能率隊出線8強，恐成其季後去留關鍵。至於冬季轉會窗從曼聯外借回巢的翼鋒查頓辛祖，周日聯賽作客雲達不來梅射入回歸後首球；而他據報今夏無意重返「紅魔」，去意已決。

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