明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

單車｜場地國家盃周五起將軍澳單車館展開　李思穎冀市民入場為「後李慧詩時代」港隊打氣 (19:23)

一連3日的UCI國家盃場地單車賽香港站將於周五假將軍澳單車館展開，港將由「小車神」李思穎領銜出擊，她除了伙梁穎儀在主場爭奪巴黎奧運女子麥迪遜賽的寶貴積分，亦希望市民能入場為「後李慧詩時代」的單車隊打氣。

上月在場地單車亞洲賽共奪2銀8銅佳績的港隊，將派出6男7女、共13人大軍在主場轉戰UCI國家盃場地單車賽，與近400位來自50多個國家、地區的隊伍及職業單車隊的車手，爭奪世界賽資格及巴黎奧運入場券。

自去年杭州亞運後，李思穎的麥迪遜賽拍檔從楊倩玉轉成梁穎儀，這個新組合已出戰上月國家盃澳洲阿德萊德首站賽事，以及在亞洲賽贏得銅牌。李思穎直言與梁穎儀的合作漸入佳境，「我們數年前在青年組就合作過，而且她有公路賽基礎，很多時比我更大膽、更勇於楔位」。

首次在主場出戰國家盃的梁穎儀，則為自己定下小目標，「我只想每站都有一樣東西做得比之前好，今次我希望（與李思穎）盡量留守集團前方，不要落後」。

港隊目前在女子麥迪遜賽的奧運資格排名為第15位，僅領先烏茲別克隊59分，港隊法籍署任總教練達海飛直言，李思穎／梁穎儀能否出戰巴黎奧運，香港站和下月加拿大站國家盃的表現相當關鍵，「我有信心只要做好自己，便可以維持優勢」。

早前在亞洲賽獨得2銀2銅的李思穎，直言期待相隔5年再於主場出戰國家盃，她在全能賽將與日本隊星將梶原悠未及國家隊的劉佳麗再度交鋒，亦會在主場車迷面前硬撼挪威籍「世一」史甸貝格。

李思穎稱全能賽需由資格賽鬥起，對車手體能要求更高，而署任總教練達海飛的訓練具針對性，早前曾到大帽山騎電單車作「電兔」助港將加強體能，她坦承辛苦但好玩，「我們平時追人，但這次追電單車，他的車速可以很快，因此強度很高，但很好玩」。

港隊「女車神」李慧詩退役，中流砥柱梁峻榮及高肇蔚亦轉任助教，故李思穎被外界視為港隊新任領軍人物。這名22歲港將不諱言有一定壓力，「以往大家看到Sarah（李慧詩）有很好成績，也會希望我們像之前般輝煌，但我們仍需時間去接前輩的棒，會努力發揮得最好」。

李思穎期望於全能賽突破個人最佳成績第7名，並呼籲市民入場為港隊打氣。男子中長距離組方面，朱浚瑋除了出戰全能賽，亦會伙拍曹棨光將參加麥迪遜賽。

其他報道：歐聯16強｜阿仙奴氣走波圖隔14年再闖8強　拉耶兩救12碼歸功勤練成果

其他報道：歐聯16強｜阿仙奴次回合生死戰迎波圖　誓反勝破近7次16強出局宿命

相關字詞﹕編輯推介 體育 單車 國家盃場地單車賽 李思穎 梁穎儀 達海飛

上 / 下一篇新聞