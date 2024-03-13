歐聯16強｜阿仙奴氣走波圖隔14年再闖8強　拉耶兩救12碼歸功勤練成果 (17:21)

阿仙奴在歐聯16強首回合作客以0：1不敵波圖，故此這仗為求晉級非勝不可。41分鐘，阿仙奴中場馬田奧迪加特於禁區頂左路，直線妙傳入楔翼鋒李安度杜沙特窄位射入領前。奧迪加特於67分鐘曾建功，卻因事前隊友前鋒夏維斯叩關時，因拉跌波圖中堅比比而被判入球無效，但亦無阻阿仙奴以1球小勝，總比數打和1：1，而加時續戰後賽果不變，須以互射12碼決勝負，結果奧迪加特、夏維斯、布卡約沙卡及迪格蘭賴斯破門，並在門將大衛拉耶先後撲出波圖左閘雲達爾拿斯文圖，以及首回合一箭定江山的翼鋒加連奴的射門下，「兵工廠」終以4：2勝出，繼2010年後再度打入歐聯8強，而8強抽籤將於周五晚舉行。

阿仙奴領隊阿迪達說：「這是一個神奇的晚上。波圖是一個非常強大的對手，令我們需要透過12碼才能過關。感謝大衛拉耶，他開賽初段備受考驗，但表現出令人難以置信的決心。」28歲的西班牙國腳拉耶上場英超不能為阿仙奴把關，理由是他去夏以賓福特借將身分加盟，故此不能倒戈母會，但此役復出即成球隊英雄。他說：「明顯地，這對我個人來說是一種很棒的感覺，這是我首次參加歐聯，也是球隊多年來首次打入8強。這次成功屬於整支球隊，我們今季在操練12碼方面其實下過不少功夫。」

此外，49歲的波圖教練干斯卡奧賽後說：「阿迪達比賽期間，曾以西班牙語侮辱我的一個離世親人。」兩人賽後亦有激烈口角，而阿迪達其後以「不願置評」回應事件。

同日巴塞隆拿主場對拿玻里一役，主隊教練沙維賽前證實上場西甲傷出的拉芬夏比洛尼無恙可上陣，結果這名此役踢回左翼的巴西國腳於15分鐘便底線傳中予20歲中場費明盧比斯射入。兩分鐘後，拉芬夏比洛尼射門中柱，隊友右閘祖奧簡斯路補中，加上羅拔利雲度夫斯基在83分鐘埋齋，終令有守將拉亞馬尼於30分鐘破蛋的拿玻里以1：3告負，令巴塞兩回合總比數贏4：2，近4季首入8強，並為敵帥卡蘇拿送上領軍6次首敗。總計拿玻里在歐聯對陣巴塞6次3和3負。

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