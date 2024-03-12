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歐聯16強｜阿仙奴次回合生死戰迎波圖　誓反勝破近7次16強出局宿命 (21:15)

歐聯16強次回合明晨（13日）開戰，英超「一哥」阿仙奴首回合落後0：1下，重返主場迎戰波圖力爭反勝，打破過去7次躋身歐聯16強皆止步的宿命。

阿仙奴在英超連贏8場後重登榜首，但卻在上月歐聯16強首回合被波圖絕殺，取得近3次歐聯作客該葡超球隊接連吞敗的不光彩成績。不過「兵工廠」自2006至10年在歐聯三度主場迎戰波圖未失球下，取得四連捷兼入11球，重返酋長球場出戰亦勢有助球員發揮，力爭打破過去7次身歐聯16強皆止步的宿命。

阿仙奴今仗續有翼鋒加比爾馬天尼利因傷缺陣，除了上場聯賽對賓福特奠勝的前鋒夏維斯再次身負取勝重任，還有右翼布卡約沙卡今季歐聯已獻4次助攻，其中兩度受惠的正是料此仗正選的左翼李安度杜沙特。此外，正選門將大衛拉耶因借將身分，上仗不能倒戈賓福特，今次勢復任正選把關，但隱憂是中場迪格蘭賴斯若再領黃，便需下仗停賽一場。

同日巴塞隆拿主場將鬥拿玻里，兩軍首回合各一言和，巴塞上場西甲挫馬略卡時，墮後改踢右中場的翼鋒拉芬夏比洛尼上半場因足踝受傷退下火線，令可任中場的傷兵增至7人，反而拿玻里由新帥卡蘇拿領軍後兩勝3和不敗，包括曾在意甲交出作客6：1大破薩斯索羅的亮麗凱旋賽果。

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