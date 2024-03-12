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亞冠︱艾納斯互射12碼負艾阿恩出局　C朗首個亞冠之旅8強告終 (17:39)

沙特阿拉伯豪門艾納斯今晨（12日）主場迎亞冠盃8強次回合，縱有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）加時建功，兩回合計4：4打和阿聯酋勁旅艾阿恩，但互射12碼有3人宴客下負1：3出局，令C朗首個亞冠之旅於8強止步。

艾納斯上周首回合作客負0：1，次回合重返主場精銳盡出，C朗及沙迪奧文尼等球星悉數正選，但被艾阿恩反客為主連入兩球，總比數一度落後0：3，球隊直至上半場補時才如夢初醒追回1球。這支沙特豪門換邊後大反擊，由奧達維奧艾美臣於51分鐘右路傳中令對手擺烏龍，加上阿歷士迪尼斯在72分鐘主射罰球彎入，法定時間反超前3：2，兩回合計踢成3：3。戰至加時，主隊在98分鐘有前鋒也希亞犯規領紅被逐，踢少一人隨即在102分鐘再失一球。不過在61分鐘曾門前射斜的C朗，於118分鐘博得12碼，親自操刀得手，入球後他雙手合十，為之前失機向球迷致歉。艾納斯結果次回合贏4：3，兩回合打和4：4，要互射12碼分勝負，但3名球星波索域、迪尼斯及奧達維奧均宴客，僅C朗中鵠，終以1：3不敵3射全中的艾阿恩，總比數負5：7。

主帥卡斯特羅稱，對今仗取得多達30次攻門仍未能晉級感失望，認為運氣不在己隊一方，但並不擔心會被炒，「在足球世界最重要是結果，但我執教生涯從未被解僱過，我為球會付出了所有努力」。

連同附加賽，C朗首個亞冠之旅共上陣9場，入6球及貢獻兩次助攻。艾納斯現於沙特聯排第2，落後榜首希拉爾多達12分，僅季前贏得阿拉伯球會冠軍盃；沙特國王盃及沙特超級盃則打入4強仍可爭標。

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