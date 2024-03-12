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學界足球｜男拔萃再挫聖若瑟　周六精英賽決戰英華　重演10年前決賽戲碼 (15:46)

全港學界精英足球比賽今日（12日）在蒲崗村道公園上演4強戰。拔萃男書院與聖若瑟書院上演上屆決賽翻版，結果男拔萃憑隊長陳丞臻一箭定江山，以1：0小勝闖決賽，粉碎對手衛冕美夢，周六將與同以1球淘汰香港國際學校的英華書院爭冠，重演10年前決賽戲碼。

精英賽4強戲碼與港九區第一組（D1）男甲完全相同。男拔萃去年11月與聖若瑟交手時，意外地以5：2的大比數擊敗對方，最終如願奪冠。兩隊此戰均有港超小將助陣，男拔萃由標準流浪中場趙正宇、理文中堅詹皓臻等領銜；聖若瑟則由效力均業北區的中場戴子軒、傑志的劉宇浩和楊焯鈞抗衡，惟另一「藍鳥」小將袁振謙仍有傷先列後備。

跟兩軍上次交手不同，聖若瑟此戰早段是稍佔上風的一方。楊焯鈞頭頂腳踢攻門，分別頂斜及被對手門將梁曉陽擋出。戴子軒緊接與隊友小組配合後快腳施射，亦被門將梁曉陽接實。男拔萃在完半場前漸有攻勢，劉彥匡趁聖若瑟後場短傳失誤，在禁區外無人看管下起腳中楣。半場雙方互無紀錄。

男拔萃換邊後曾換入翼衛夏蔭環，但他不久後疑一次碰撞後拉傷，無奈退下火線。然而該校在51分鐘憑一次突擊，陳丞臻接應黃溢軒傳送，把握單刀機會攻破聖若瑟大門，取得領先。聖若瑟及後換上袁振謙為求反撲，並調走表現欠佳的主力戴子軒及張青雲，惜無力扭轉敗局。男拔萃繼D1男甲4強及男乙決賽後單季「三殺」聖若瑟，連續兩屆躋身精英賽決賽。

今仗替男拔萃一箭定江山陳丞臻的賽後稱，即使今季曾挫聖若瑟，但再迎大戰仍顯緊張，「上次交手比較能把握對手失誤，但今次到我們有少少『派膠』，差少少被先開紀錄，很幸運最後全場保住不失」。效力標準流浪U18的他，在今屆賽事累積5球，僅落後已出局的仁濟醫院董之英紀念中學射手黃孔馳1球；面對神射手寶座競爭，稱仍會以團隊為先，「若當選神射手是額外獎勵，但球隊贏波大家都開心，不會辜負到場打氣的老師、同學和家長」。

擔任聖若瑟主教練的理文助教朱兆基則認為，麾下表現拘謹影響發揮，強調落場應全場享受，「踢波其實不需要太緊張，但今場看不見有球員很享受其中。這裏有不少未來可能是職業球員，如果一場非國際級賽事心理質素如此，代表香港隊時如何是好？」。不少聖若瑟球員賽後大灑男兒淚，「朱基」對此亦有話兒：「輸一定唔可以喊，有贏輸是必然，喊即時告訴別人自己是弱者。」

另一場4強，英華書院再遇香港國際學校，大部分時間受壓下，憑陳本立在49分鐘禁區頂勁射破網，以1：0報卻D1男甲4強敗仇，並繼2013 ／14學年後，相隔10年再闖決賽，當時對手正是男拔萃。奠勝功臣陳本立此戰首獲正選即當「奇兵」，形容該入球對其意義重大，「一路以來都想踢精英賽，能幫助球隊入決賽很開心。一生人一次精英賽，有機會要把握好，不讓自己留憾」。他透露帶隊教師羅漢良半場的勉勵說話，成為球隊扭轉局勢的關鍵，「他叫我們放手一博，不要給太多包袱自己，把自己的全部發揮出來」。

全港學界精英足球比賽 決賽日賽程

日期：3月16日（星期六）

中午12：00　季軍戰　香港國際學校vs.聖若瑟書院

下午14：30　決　賽　英華書院vs.拔萃男書院

地點：蒲崗村道公園

*無綫電視81台直播

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