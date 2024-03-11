英超｜兩大名帥惺惺相惜　高普笑言退休後可成好友　哥迪奧拿盼對方不久回歸球壇 (20:21)

高普將會離開利物浦，哥迪奧拿略帶依依不捨地說：「他太喜愛這份工作，我希望他將來會回歸！因為足球需要有這樣個性的人。利物浦在他領軍下，成為一個不可思議的對手。他的存在也令曼城和我，分別成為一支更佳的球隊及更出色的領隊。」哥帥又稱尊重的定義不在乎他與高普擁抱多久，而是「我們各自保衛自己的球會，我們的之間的歷史已不言而喻」。

高普則說：「尊重就是我們的詞語。或者我倆退休後可做好朋友。我和哥迪奧拿分別喜愛高爾夫球及籠式網球（Padel），可能他將來也會與我一起打籠式網球，未來有誰知道？」總計兩人在執教生涯交手30次，高普取得12勝7和11負，若利物浦和曼城同告打入英格蘭足總盃4強或決賽，兩人便有機會今季再度對陣。

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