世盃外｜韓國內訌風波後首點兵續選李康仁　代帥黃善洪信及早化矛盾助團結 (19:39)

李康仁被指在亞洲盃期間，因與年輕隊友在球隊晚膳提早離座去打乒乓，引起孫興慜等前輩不滿，並據報爆發肢體衝突令孫興慜手指脫骱。這名21歲中場事後遭韓國傳媒及民眾狠批，惟其後孫興慜在社交網證實對方已道歉，並呼籲外界原諒後輩。

韓國隊將在本月21及26日在世盃外先主後客兩鬥泰國隊。在韓國足總解僱德國隊名宿奇連士文後，兼任大國腳暫代主帥的韓國U23教頭黃善洪，被問到面對球員關係複雜的難題，他稱已跟李康仁及孫興慜對話，強調事件非單純二人的問題，「球隊所有人，從球員、教練以至後勤職員都必須承擔責任。這兩仗面對泰國隊，我們應準備好在球迷面前彌補過錯。李康仁打從心底希望得到球迷和隊友原諒，孫興慜亦說要向前看，並擁護李康仁」。

黃善洪又被問到，會否擔心徵召李康仁會令隊內矛盾依舊未解，他承認不少球迷仍對李康仁存恨意，但不認同棄召能解決問題，「若我們這次不選他，也許會暫時避免一場危機。惟我不認為待下個國際賽期重召他時，所有問題就得以解決。根據我過往做國腳的經驗，盡快解決問題，可令球隊更加團結」。

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