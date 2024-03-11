英超｜高普投訴末段判漏12碼　利物浦逼和曼城助阿仙奴排榜首　3強餘下10輪「兵工廠」最難打 (17:40)

利物浦今晨（11日）英超主場以1：1逼和曼城，賽後與阿仙奴同樣28戰64分，因得失球差不及對方而排次席，領先排第3的曼城1分，爭標形勢極之緊湊。「紅軍」領隊高普賽後投訴，中場阿歷斯麥亞里士打於末段被對手禁區內明顯踢中胸部卻沒獲判12碼，又質疑視像裁判（VAR）並無介入。
利物浦此仗續傷兵纍纍，包括上周中歐霸傷出的中堅伊巴希馬干拿迪，其位置由年僅21歲的昆沙取代；至於上仗復出的前鋒穆罕默德沙拿則續先列後備。而曼城則只有翼鋒基亞利殊因傷避戰，故此上半場反客為主，更在23分鐘憑近季屢次串演防守中場的史東斯，接應奇雲迪布尼開出的近柱角球於無人看管下射入，以1球領先上半場。
下半場戰至50分鐘，曼城守將尼敦阿基回傳予門將艾達臣摩拉斯乏力，利物浦前鋒達雲紐尼斯衝前截獲皮球，卻被出迎的艾達臣踢跌獲判12碼，「紅軍」由阿歷斯麥亞里士打操刀中鵠扳平。艾達臣6分鐘後更因傷退下火線，由德籍龍門史堤芬奧迪加入替。61分鐘，紅軍領隊高普換入沙拿及復出的左閘安德魯羅拔臣加強攻力，「藍月」主帥哥迪奧拿也在69分鐘調入翼鋒謝利美杜古和中場高華錫應對，並先後有鋒將菲爾科頓及杜古叩關中楣及中柱不入。完場前出現爭議一幕，杜古在禁區內起腳撑中麥亞里士打胸口，但身在附近的球證奧利華卻無表示，VAR亦無介入下，結果兩軍各一言和終場。
高普賽後不滿說：「己隊完場前應100%獲判12碼……我周圍所有擁有iPad的人翻看片段時都說『嘩！清晰』……你的腳舉得那麼高，是可以先踢球，然後腳就在這地方（高普指着自己的胸部）。」高普接着質疑「為什麼VAR房內的人會想『啊，這不太清楚和明顯？』不過，他亦稱讚麾下表現道：「下半場絕對是我們對陣曼城以來最好的一次。這是精彩的比賽……我們今天首次100%證明，球隊完全處於應有的位置，將會繼續奮鬥。」哥帥亦稱讚紅軍在高普領軍下成為一個不可思議的對手，並透露艾達臣的傷勢看來並不樂觀。
綜觀英超榜首三雄尚餘10輪聯賽，曼城硬仗要數下輪主場迎戰「一哥」阿仙奴及下月底作客熱刺；紅軍亦需作客惡鬥曼聯及主場迎戰熱刺，但兩隊相比「兵工廠」的賽程已難度較少，事關後者有3場作客大戰，除了曼城，之後還要硬撼熱刺及曼聯，失分機會或較藍月及紅軍高。
英超三雄最後10輪賽程
阿仙奴 利物浦 曼城
（64分，得失球+46） （64分，得失球+39） （63分，得失球+35）
第30輪：客vs.曼城 主vs.白禮頓 主vs.阿仙奴
第31輪：主vs.盧頓 主vs.錫菲聯 主vs.阿士東維拉
第32輪：客vs.白禮頓 客vs.曼聯 客vs.水晶宮
第33輪：主vs.阿士東維拉 主vs.水晶宮 主vs.盧頓
第34輪：客vs.狼隊 客vs.富咸 客vs.熱刺
第35輪：客vs.熱刺 客vs.韋斯咸 客vs.諾定咸森林
第36輪：主vs.般尼茅夫 主vs.熱刺 主vs.狼隊
第37輪：客vs.曼聯 客vs.阿士東維拉 客vs.富咸
第38輪：主vs.愛華頓 主vs.狼隊 主vs.韋斯咸
待定：主vs.車路士 客vs.愛華頓 客vs.白禮頓
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