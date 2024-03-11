七欖︱港欖男隊挑戰者系列賽次站負烏拉圭居亞　續爭5月總決賽席位 (17:06)

香港男、女欖長途跋涉飛往南美出戰，港欖男隊首兩日先在今站分組賽3戰全勝成B組首名出線，再於8強淘汰東加隊後，今深夜4強面對肯尼亞隊，憑華將李卡度在上半場達陣梅開二度，加上史戴爾斯踢入附加罰球，為港隊上半場領先14：7，下半場再有麥古洛把握機會達陣，終以21：14晉身決賽。緊接今早6時決賽面對東道主烏拉圭隊，開賽1分鐘已被對手達陣，加上港隊隊長拜恩扭傷足踝被逼提早離場，最終上、下半場共失4次達陣，以0：28落敗，獲得亞軍，並繼今年1月迪拜首站後再次不敵對方兼未能取分。

挑戰者系列賽共有3站，經過頭兩站後，港欖男隊在積分榜由第7名升至與排第4的德國隊同得26分，因得失分不及而暫列第5。最後一站將於5月中在慕尼黑舉行，屆時德國將有主場優勢。最終積分榜前4球隊將可參加5月底於馬德里舉行的總決賽，與系列賽尾四球隊踢一次升、降級的附加賽，成績最好4隊將獲2025年世界七欖系列賽的全年參賽權。

港欖男隊教練高勳表示，在今站獲益良多，加深了解球員，盼汲取經驗以迎接下月的香港國際七人欖球賽，以及備戰系列賽慕尼黑站。他說：「我對球隊表現非常滿意，首兩日都打得很暢順，天氣很酷熱，但球員們都應對得很好，他們的專業態度應記一功。經過迪拜首站比賽後，大部分人都覺得躋身5月總決賽是遙不可及，但他們今次表現出應有實力，齊心合力打出最好表現的一次」。他特別提到李卡度、史戴爾斯及丹馬克表現突出，為球隊入球出了不少力。

至於港欖女隊在8強惜負烏干達隊後，轉戰名次賽面對肯尼亞隊，憑主將莊嘉欣大演達陣帽子戲法，加上藍嘉敏於賽事還剩數秒時取得入球，終勝27：22獲得第7名，繼分組賽後今站第2次擊敗這支上站亞軍。積分榜上排名由第10名升至第8，落後泰國隊一位，連續兩站奪冠的中國隊續列榜首。