大專盃籃球賽｜浸大男女隊決賽飲恨　城大理大稱王封后 (23:15)

理大與浸大在女子組合演上屆決賽翻版，尋求6連霸的理大有主將吳欣潼首節在三分線外左右開弓，單節獨得13分，助球隊領先27：23。不過，浸大有劉倩婷和何佩盈裏應外合，兩人在頭兩節共得25分，領軍半場追至42：43。

浸大在下半場奮力反撲，一度反超53：47，而理大則有李佩沛挺身而出，轟入3球三分穩住優勢。理大在決勝節有劉芳盈犯滿離場，浸大未言棄，在何佩盈交出「雙雙」26分及14個籃板下，追至75：77，更在末段多次迫使對手失誤。冼美嘉在最後0.7秒曾搏得罰球，惟兩罰全失錯過扳平機會。

理大在4人得分上雙，終以兩分險勝，取得六連霸，此役交出「雙雙」19分和11個籃板的吳欣潼，獲選為決賽最有價值球員。為理大貢獻12分和9個籃板的隊長劉芳盈，坦承球隊易帥改由陳嘉汶執教，加上自己就讀物理治療學系需要實習，之前亦要兼顧女甲偉邦的練習，難免減少投放在球隊的時間，「我們的第一位可能不是籃球，但我們一去練習，都會放100%的心機在這裏，但高興我們可一條心贏冠軍」。將於周三生日的她，賽後更獲到場打氣的偉邦隊友送上生日蛋糕，她笑言「都算有個完美結局」。

男子組方面，城大在決賽幾乎一直領先，終有4人得分上雙，包括Entsik Herman豪取24分及19個籃板，領軍以79：63擊退浸大。

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