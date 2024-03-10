高爾夫球｜LIV巡迴賽香港站煞科　安瑟附加洞險勝兩對手首奪冠 (20:13)

一連3日的LIV高爾夫球巡迴賽香港站今（10日）於粉嶺高球場煞科，墨西哥籍球手阿巴拉咸安瑟戰至附加洞以兩桿之微力壓兩名對手成功掄元，首奪此巡迴賽個人分站冠軍，同時贏得400萬美元（約3100萬港元），一洗過往巡迴賽的頹氣。
在首兩日領先的安瑟，原以5桿優勢進入決賽輪，但今日他表現回落，僅捉下1隻「小鳥」，並吞下3次「柏忌」，被表現出色的46歲英籍名將保羅基斯及30歲澳洲籍球手卡馬隆史密夫後上力追，結果戰畢18個洞後，3人總成績均以低標準13桿並列榜首，須進行附加洞決高下。
基斯及史密夫在附加洞階段各自出現失誤，同樣以高標準1桿完成，反觀安瑟及時回勇，在第2桿時已把球打上果嶺，終以低標準1桿勝出，奪得個人首個LIV巡迴賽分站冠軍，並升至巡迴賽總成績第5位。賽後這名33歲星將稱：「奪冠讓我感到自豪，雖然今天戰况與過去兩日截然不同，我未能發揮出做好水平，但慶幸自己的精神狀態仍很堅定，在關鍵的附加洞打出應有水準。」
團體賽方面，由Crushers GC隊在總成續以低標準35桿後上奪冠，並贏得300萬美金（約2346萬港元），更令巡迴賽隊伍總成績拋開42分續居首。值得一提的是，智利籍好手尼爾文及芬蘭藉的森莫亞昨分別在第8及第2洞打出一桿入洞，而今站最終取第4名的尼爾文，則以39.58分領先前世界一哥拉姆，在巡迴賽個人總成績繼續鶴立雞群。
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