高爾夫球｜LIV巡迴賽香港站煞科　安瑟附加洞險勝兩對手首奪冠 (20:13)

在首兩日領先的安瑟，原以5桿優勢進入決賽輪，但今日他表現回落，僅捉下1隻「小鳥」，並吞下3次「柏忌」，被表現出色的46歲英籍名將保羅基斯及30歲澳洲籍球手卡馬隆史密夫後上力追，結果戰畢18個洞後，3人總成績均以低標準13桿並列榜首，須進行附加洞決高下。

基斯及史密夫在附加洞階段各自出現失誤，同樣以高標準1桿完成，反觀安瑟及時回勇，在第2桿時已把球打上果嶺，終以低標準1桿勝出，奪得個人首個LIV巡迴賽分站冠軍，並升至巡迴賽總成績第5位。賽後這名33歲星將稱：「奪冠讓我感到自豪，雖然今天戰况與過去兩日截然不同，我未能發揮出做好水平，但慶幸自己的精神狀態仍很堅定，在關鍵的附加洞打出應有水準。」

團體賽方面，由Crushers GC隊在總成續以低標準35桿後上奪冠，並贏得300萬美金（約2346萬港元），更令巡迴賽隊伍總成績拋開42分續居首。值得一提的是，智利籍好手尼爾文及芬蘭藉的森莫亞昨分別在第8及第2洞打出一桿入洞，而今站最終取第4名的尼爾文，則以39.58分領先前世界一哥拉姆，在巡迴賽個人總成績繼續鶴立雞群。

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