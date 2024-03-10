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田徑｜港男女接力隊田徑系列賽皆負泰國奪亞　放眼5月亞洲接力賽爭牌 (21:22)

一連兩日的香港田徑系列賽二今（10日）假灣仔運動場煞科，港隊在寒風驟雨下出戰4×100米接力賽，惟男、女子隊皆不敵泰國隊屈居亞軍。不過，兩隊皆放眼5月20至21日在泰國曼谷舉行的亞洲接力賽，力求爭牌。

香港男子接力隊在香港田徑系列賽二，派出陳一樂、李康傑、刁俊稀及何偉倫出戰4×100米接力賽，他們與特邀而來的泰國隊鬥得激烈，最終跑出40.14秒、慢對手0.26秒次名衝線，跟團隊賽前的目標39秒頭尚有距離。

5月在巴哈馬舉行的世界田聯接力賽將於4月7日截標，李康傑透露港隊或有機會在本月底到海外比賽，爭上賽事尾班車，繼而藉此爭奪巴黎奧運資格。不過，他直言自己年頭不斷生病，狀態沒去年好，且天氣亦影響表現，「今日又凍又下雨，一樂交棒給我時跣手，也要時間調整」。

眾人同指除了交接棒技術外，亦要提升自身速度，助接力隊爭取佳績。負責首棒的陳一樂期望自己在下月的亞青賽100米有所突破，「我的目標是跑10.27秒，若跑不到的話，我就會在當地剃光頭！」

女子組方面，港隊派出陳佩琦、羅芷元、李紫桃及江俊淇出戰4×100米接力賽，她們以46.21秒衝線，不敵泰國隊（45.53秒）得亞軍。香港男、女子接力隊皆表示，5月20至21日將會出戰泰國曼谷舉行的亞洲接力賽，並以爭牌為目標。

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