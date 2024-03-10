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賽車｜韋斯塔本F1沙特站輕鬆封王　跨季九連勝　法拉利小將比亞文臨危受命取第7 (17:19)

世界一級方程式（F1）今晨（10日）完成沙特阿拉伯站正賽，力爭四連霸的紅牛星將韋斯塔本輕鬆封王取跨季九連勝，並連續兩站偕隊友佩雷斯包辦冠、亞軍。至於法拉利的18歲小將比亞文，在臨時頂替因病避戰的辛斯出賽下終以第7名完成。

紅牛車隊在開季的戰車研發續力壓群雄，今仗排頭位的韋斯塔本甫開賽便拉開次席起步的法拉利星將陸克萊，即使因雅士頓馬田車手史度爾在第6個圈炒車要出安全車下，因戰術不同而一度被選擇不入維修站的麥拿侖車手諾利斯佔先，但他僅花3圈時間便重奪領先地位，及後一放絕塵輕鬆奪冠而回。而其紅牛隊友佩雷斯則在第3名起步下，在比賽中段已趕過最終得季軍及做出全場最快圈速獲額外1分的陸克萊，並一直保持次名衝線奪得亞軍。這亦令紅牛雙子開季頭兩站均包辦冠、亞軍。「韋少」賽後以51分在車手榜續居首，領先次席的佩雷斯15分。

至於前晚才臨危受命的法拉利後備車手比亞文，由第3節練習賽起頂替因盲腸炎須做手術避戰的辛斯，表現不過不失，以第11位起步的他在今日的正賽最終以第7名完賽。而開季前換帥的哈斯車隊，在日籍領隊田小松禮雄的戰術奏效下，終由麥奴臣協助隊友侯根保力保第10名完成，取得今季首分。

另外，紅牛行政總裁兼領隊漢拿的性騷擾風波續有新發展，據報向傳媒發放有關證據的告密者正是紅牛顧問靴文馬高，車隊正展開內部調查，並有傳他已被暫停職務，但他今在正賽現身場內，賽後更與韋少及漢拿合照慶祝，打破不和傳言。由於韋少目前的合約列明馬高一旦離隊，原定2028年到期的合約將可提早結束，他在正賽前雖未正面回應事件，但明言自己希望漢拿及馬高均留在隊中，續助車隊發展。

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