英超｜阿仙奴兩頭槌抵銷蘭斯達爾失誤　主場2：1險勝賓福特　相隔9年再嘗聯賽八連勝 (16:19)

由於阿仙奴正選門將大衛拉耶屬借將身分，今仗受條款所限不能倒戈賓福特，改由今屆失去正選的蘭斯達爾臨危受命，相隔兩個月再次披甲把關。

甫開賽已主導形勢的「兵工廠」，於19分鐘由後衛賓韋特右路傳中予伏兵門前的中場迪格蘭賴斯頂入先開紀錄。惟及後多次機會未能拉開比數下，反而在完半場前階時階段，在後場猜傳時蘭斯達爾遭前場壓迫的客軍前鋒尤尼韋沙，把握其未及時解圍的時機及時上前攔截，直接將其踢出的皮球反彈踢入網，扳平1：1。

換邊後阿仙奴圍攻無果之餘，更幾乎再度失守，但將功補過的蘭斯達爾先於55分鐘救出賓福特前鋒艾雲東尼的遠程精彩笠射，再於71分鐘救出敵軍後衛彌敦哥連斯的近門頭槌，力保未再多失。結果兵工廠戰至86分鐘終由夏維斯接應再次於右路精準傳中的賓韋特，近門頭槌頂入奠勝球，助球隊以2：1險勝賓福特，亦是阿仙奴自2015年以來再嘗英超八連勝，並以28戰得64分，在今晚利物浦大戰曼城前暫登榜首。

賽後阿仙奴主帥阿迪達被問及蘭斯達爾的失誤時表示：「這是足球的一部分，最重要是怎樣去在場上回應，用表現去彌補過錯，他在下半場做到了這一點，並幫助我們最終取得勝利。」至於賓福特教頭法蘭克則不滿球證未有向曾疑似插水的夏維斯判第2面黃牌，「他理應已兩黃一紅被逐，但最終卻能留在場內頂入奠勝球」。

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