明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜加拿祖兩被侵犯獲12碼居功　曼聯主場兩球輕取愛華頓 (22:48)

曼聯今晚（9日）於主場憑阿歷真度加拿祖上半場博得兩記12碼，由隊友般奴費南迪斯及拉舒福特主理射入下，以2：0輕取愛華頓續守第6位。

近况不穩的曼聯今迎戰仍要為護級而戰的愛華頓，全場形勢稍佔上風，並於12分鐘由翼鋒阿歷真度加拿祖在禁區內博得「拖肥」後衛達高斯基犯規獲判12碼，中場般奴費南迪斯主射中鵠先開紀錄。戰至36分鐘，加拿祖再於禁區內博得另一敵衛賓葛菲特犯規，這次由前鋒拉舒福特操刀射入，半場領先兩球。雙方換邊後未添紀錄，最終「紅魔」以兩球淨勝，賽後以28戰得47分續排第6位。

另外，排第5的熱刺明晚將迎來爭奪前四大戰，作客暫以5分領先但踢多1場的第4位球隊阿士東維拉。熱刺主帥普斯迪高路賽前以電影《旺卡》內的情節作比喻道：「歐聯不一定是《旺卡》裏的金票，最重要是己隊表現有沒有持續性，是否正在進步，若是的話歐聯席位便自然有望手頭拿來。」而他又透露陣中前鋒李察利臣因膝傷是役續缺陣，料續由借將迪姆華拿頂替攻堅。

相關報道：英超｜利物浦明晚大戰曼城演爭冠關鍵戰　高普哥迪奧拿最後英超對決

其他報道：足球｜鄭進泓菁英盃踢半場歸隊助拳　港大小勝教大衛冕大專盃

其他報道：高爾夫球｜LIV巡迴賽香港站續戰　安瑟低標準15桿獨佔鰲頭　明爭首奪分站冠軍

其他報道：香港足總盃｜迪美路夫助傑志晉4強　祝港足隊友鬥烏茲別克好運　足總跟進港會換人或違規

其他報道：體操｜石偉雄世盃阿塞拜疆站男子跳馬首名晉級　明決賽爭金追逐巴黎奧運資格

其他報道：田徑｜16歲小將郭俊廷僅負泰國特邀選手奪亞　達體院培訓標冀先兼顧學業

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 英超 曼聯 紅魔 愛華頓 阿歷真度加拿祖 般奴費南迪斯 拉舒福特

上 / 下一篇新聞