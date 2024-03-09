英超｜加拿祖兩被侵犯獲12碼居功　曼聯主場兩球輕取愛華頓 (22:48)

近况不穩的曼聯今迎戰仍要為護級而戰的愛華頓，全場形勢稍佔上風，並於12分鐘由翼鋒阿歷真度加拿祖在禁區內博得「拖肥」後衛達高斯基犯規獲判12碼，中場般奴費南迪斯主射中鵠先開紀錄。戰至36分鐘，加拿祖再於禁區內博得另一敵衛賓葛菲特犯規，這次由前鋒拉舒福特操刀射入，半場領先兩球。雙方換邊後未添紀錄，最終「紅魔」以兩球淨勝，賽後以28戰得47分續排第6位。

另外，排第5的熱刺明晚將迎來爭奪前四大戰，作客暫以5分領先但踢多1場的第4位球隊阿士東維拉。熱刺主帥普斯迪高路賽前以電影《旺卡》內的情節作比喻道：「歐聯不一定是《旺卡》裏的金票，最重要是己隊表現有沒有持續性，是否正在進步，若是的話歐聯席位便自然有望手頭拿來。」而他又透露陣中前鋒李察利臣因膝傷是役續缺陣，料續由借將迪姆華拿頂替攻堅。

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