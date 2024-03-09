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足球｜鄭進泓菁英盃踢半場歸隊助拳　港大小勝教大衛冕大專盃 (20:03)

大專盃足球賽今午（9日）在九龍塘聯校運動場上演決賽，香港大學憑盧康華上半場角球彎入一箭定江山，以1：0擊敗香港教育大學，連續兩屆奪標。

兩軍陣中不乏港超球員。港大今仗有5名港超兵擔正，當中香港U23中場鄭進泓、深水埗後衛楊學敏同日在菁英盃交戰半場後，「化敵為友」趕到為校征戰；教大陣中則擁有理文中場許可臻和晉峰門將陳嘉昊。

教大早段有兩次入球機會，惟黎尚栩和張卓朗先後起腳無功而回，及後反被已連續4屆晉身決賽的港大，靠盧康華開出角球，皮球在教大後防大漏下直接彎入網內。港大藉這個在26分鐘取得的入球，半場以1：0領先。

港大換邊後處上風，右翼游卓峰63分鐘帶球推過兩名教大守衛，邊走邊射被陳嘉昊撲出。該名冠忠南區小將84分鐘右路傳中，惟中鋒黃煇煌控定起腳斜出失機。港大最終抵住教大補時階段一波狂攻，以1球小勝衛冕。

今日同時奔波職業和大專賽場的港大隊長鄭進泓，賽後形容經歷讓人深刻，「今季經常撞球會比賽，只在4強踢了30分鐘，感謝球會教練放人」。他指出，港大雖4年內第3次封王，但這次首度達成衛冕格外興奮，「大家覺得我們高一班，但踢落去都是『五五波』，所以這個冠軍是一班兄弟搏回來」。

季軍戰方面，香港理工大學憑傑志射手馬斐連中三元，兼在末段博得12碼讓隊長黃廸衍埋齋，以4：2擊敗香港浸會大學。

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