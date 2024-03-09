香港足總盃｜迪美路夫助傑志晉4強　祝港足隊友鬥烏茲別克好運　足總跟進港會換人或違規 (18:11)

足總盃去年底戰畢3場8強，由理文、深水埗及東方晉級後，今午舉行最後一場8強傑志對港會，僅得463人入場。「藍鳥」開賽5分鐘已由後衛羅拔圖後上頭槌先開紀錄，之後圍攻但威脅攻門欠奉，反被港會於35及40分鐘有里奧及簡嘉亨兩次射門高出，上半場領先1：0。

傑志換邊後續久攻不下，戰至82分鐘，才後備入替僅10分鐘的迪美路夫門前窩利抽射破網，終勝2：0。這名25歲烏茲別克籍前鋒入球後，即脫下球衣兼模仿球星基斯坦奴朗拿度（C朗）的「SIU」慶祝動作。

香港足總今宣布港足本月21日晚在旺角大球場對烏茲別克隊的世界盃亞洲區外圍賽門票已全數售罄。迪美路夫稱高興看到祖國與港足較量，形容烏茲別克已準備好這兩場重要外圍賽，這名25歲前鋒又祝傑志港足隊友好運，笑言「這就是足球」。

傑志兩名港腳陳晉一及潘沛軒此前盛傳有機會外流中國聯賽，今仗復出的陳晉一賽後確認此事，僅稱剛受傷令轉會告吹只是其一因素，「一隻手拍不響，都有好多因素，只能說時機不好，是有點可惜，但過去了就集中返球會未來兩個月比賽，盡快重拾狀態，希望夏天再有機會」。傑志助教潘文俊確認兒子潘沛軒曾獲中甲球會招手，但考慮到環境等多方面因素，最後由球會作決定。潘沛軒賽後長坐後備席廂，承認對自己今仗表現感失望，他稱此刻暫不會多想外流，「裝備好自己，機會再有時先再把握」。

另外兩場賽馬會菁英盃分組賽，B組的標準流浪在落後兩球下，於香港仔運動場尾段連入兩球，以2：2逼和晉峰；A組的深水埗憑蘇沙回流後首建功兼「大四喜」，在斧山道運動場以5：1大勝香港U23。

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