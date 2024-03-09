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田徑｜16歲小將郭俊廷僅負泰國特邀選手奪亞　達體院培訓標冀先兼顧學業 (17:22)

香港田徑系列賽二今日（9日）假灣仔運動場上展開，16歲小將郭俊廷在男子100米決賽跑出10.50秒，以0.08秒僅負泰籍特邀選手屈居亞軍，同時憑此成績達到體院培訓標準。其大光德萃書院同學、杭州亞運代表隊成員的陳一樂，則放眼明日的4×100米接力賽與港隊隊友跑出39秒頭，力爭世界田聯接力賽席位。

郭俊廷在100米初賽先跑出個人最佳成績（PB）10.62秒，隨後於決賽再將時間推快至10.50秒，以0.08秒僅負泰籍特邀跑手Dapbang Soraoat獲得亞軍，杭州亞運代表隊的刁俊稀以10.52秒獲季軍，而陳一樂則以10.98秒得第6。

主項為跨欄的郭俊廷表示，自己與陳一樂為大光德萃書院同班同學，加上兩人自小學開始隨教練何君龍練習，故此互相推動彼此進步，「若我沒跟一樂一起訓練的話，也沒有這麼好的成績，我們之間是良好競爭」。他又稱100米達體院培訓標準後仍會兼顧學業，未有轉成全職運動員的計劃，但會以4月底在阿聯酋舉行的亞青賽為目標。

17歲的陳一樂同指目標為今年4月的亞青賽，並期望於接力賽打破青年紀錄（40.21秒），「我跟葉景維、梁靖恆和吳君浩在全青運曾打破4×200米接力的香港紀錄（1分23.11秒），今屆亞青賽的隊伍更強，我覺得可以挑戰4×100米接力青年紀錄，甚至跑快過成年隊」。

另外，香港男、女子接力隊將於明日出戰4×100米接力賽，田總特意邀請泰國隊訪港參賽。香港男子接力隊早前曾赴澳洲集訓，陳一樂與何偉倫、刁俊稀及馬景揚在2月24日的布里斯班賽合力跑出39.64秒；4人隨後於3月1日的堪培拉賽再以40.05秒奪冠。陳一樂直言，港隊明日在接力賽的目標是跑出39秒頭，爭取5月在巴哈馬舉行的世界田聯接力賽席位。值得一提的是，世界田聯接力賽各項目共有32個國家或地區參賽，隊伍亦可透過此賽事爭奪巴黎奧運資格。

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