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高爾夫球｜LIV巡迴賽香港站續戰　安瑟低標準15桿獨佔鰲頭　明爭首奪分站冠軍 (19:00)

LIV高爾夫球巡迴賽香港站今（9日）於粉嶺高球場完成次日賽事，墨西哥籍球手阿巴拉咸安瑟延續首日勇態，今捉下8隻「小鳥」，以低標準8桿連續兩日成為最佳表現球手，總成績以低標準15桿獨佔鰲頭，明在煞科日力爭個人在此項巡迴賽首個分站冠軍。

上月底剛過33歲生日的安瑟，在LIV巡迴賽香港站表現神勇，繼首日與南非籍「重炮手」布瑪斯達同以低標準7桿並列個人賽榜首後，今在次日保持穩定發揮，連續兩日零「柏忌」之餘，是日亦捉下8隻「小鳥」，終以低標準8桿完成，總成績則以低標準15桿居首，領先並列次席的禾拿二世及隊友查卡拉5桿，有望明於煞科日爭逐個人首個LIV巡迴賽分站冠軍。他賽後稱自己的表現未算完美，錯過了兩次果嶺，但也拿下了⼀些長推球，明日的決賽輪料不會改變過去兩日成功的戰略。

其餘球手方面，首日與安瑟齊居首的布瑪斯達昨表現下滑，先在第5洞吞「柏忌」，再於第10洞吞「雙柏忌」，即使捉了4隻「小鳥」仍無法彌補，最終僅以低標準1桿完成，總成績以低標準8桿並列第7位。至於前世界一哥拉姆昨日回勇，雖有兩吞「柏忌」，但亦捉下8隻「小鳥」，總成績以低標準9桿並列第4位。

由於安瑟與隊友查卡拉昨分別做出第1及3佳成績，助Fireballs GC隊在團體賽以低標準28桿升上榜首，以3桿領先次席的Ripper GC。

另外，曾為美國搖滾樂隊Maroon 5等歌手推出Remix版歌曲的著名音樂人Gryffin，昨亦訪港擔任LIV巡迴賽香港站賽後音樂會的負責人，為球迷帶來精彩表演。

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