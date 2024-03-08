F1｜辛斯盲腸炎開刀避戰沙特站　18歲小將比亞文頂上駕法拉利演F1處子戰 (22:50)

50歲的漢拿今（8日）在記者會上表示，當事件涉及到孩子、家庭及父母時，情况就會變得不利，但補充道「我的妻子及家人在整個過程中都給予了極大的支持」，同時認為車隊需要向前邁進，專注於來到沙特的目的，同時他提及揭幕戰後已與陣中首席車手韋斯塔本的父親祖斯韋斯塔本交談，暗示已冰釋前嫌。此外，漢拿稱律師已經駁回申訴，故他不會對涉事女職員遭停職的事情發表評論。

另外，法拉利今宣布陣中西班牙籍車手辛斯因被診斷出患上盲腸炎，需要進行手術而避戰沙特站，其空缺由年僅18歲的後備車手比亞文頂上，將迎來他車手生涯F1處子戰。這名英籍小將現時同時為世界二級方程式（F2）寶利瑪車隊的車手。

至於今晨完成的沙特站次節練習賽，雅士頓馬田名將艾朗素以1分28.827秒做出最快圈速平治的羅素則慢0.23秒緊隨其後，在揭幕戰輕鬆封王的紅牛星將韋斯塔本排第3。

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