高爾夫球｜LIV巡迴賽香港站揭戰幔　布瑪斯達偕安瑟首日低標7桿並列居首 (20:50)

今季在LIV巡迴賽個人賽總成績續居次席的布瑪斯達，今於香港站首日初段吞下一記「柏忌」，及後他回勇取下6隻「小鳥」之餘，更在第13洞捉到「老鷹」，首日與同取7隻「小鳥」的安瑟，以低標準7桿並列榜首。至於總成績居首的智利籍好手尼爾文，今日吞下3次「柏忌」，與西班牙籍前世界一哥拉姆同樣以低標準3桿暫排並列第18位。

團體賽方面，Stinger GC隊除了布瑪斯達外，其南非同胞兼隊友烏修恩及班頓格雷斯分別以低標準6及3桿完成，助隊伍以低標準16桿暫居首，領先緊隨其後的Crushers GC隊1桿。

賽後布瑪斯達表示很享受在港出賽，身為長打型球手的他稱不認為嶺的6700碼不利發揮，「此仗也證明了這⼀點」。而安瑟亦滿意首日發揮，並表示：「我沒把目標訂得太高，用自己最大的耐性去應付球場帶來各項挑戰。」

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