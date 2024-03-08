學界田徑｜女拔萃反挫德望　D1女團驚險16連霸　男拔萃再締大滿貫 (20:32)

壓軸一天賽事續有多名港隊成員出戰，其中女拔萃「欄后」白凱文早上以13.68秒揚威女甲100米跨欄決賽後，下午轉戰100米決賽以11.67秒榮膺「女飛人」，在學體會承認超風速成績之下，打破陳佩琦在2016／17學年所創的學界紀錄（11.85秒）；德望的庾沛怡與港大同學會書院的杭州亞運代表李紫桃，以11.91及12秒分摘亞、季。

白凱文與李紫桃及後再於女甲4×100米接力交鋒，兩人均負責最後一棒下，由後者率領港大同學會書院跑出48.36秒，以0.38秒優勢刷新今屆初賽所創的紀錄。白、李兩人不論在100米及接力賽後，均相擁互賀創佳績。就讀中六的兩人同言珍惜最後一次在學界D1賽交手的機會，白凱文說：「跟她（李紫桃）由細玩到大，很慶幸有這個隊友兼對手。我們比賽前都有說有笑，似聚舊多過去比賽。」去年在亞運出戰4×100米接力的李紫桃，笑言會力邀白凱文為港隊兼戰接力。

男子組方面，男拔萃的冰島、香港混血兒吳君浩，早上先在男甲200米以21.50秒封王；下午在100米再於超風速下，把首日締造的學界紀錄推前0.06秒至10.49秒。他隨後領銜學校在4 ×100米接力以41.83秒奪冠。過去不曾擁有學界紀錄的他，今屆在上述3項均名留史冊，認為糾正心態成就轉變，「以前有少少Hea，不太理破PB（個人最佳成績）；但到了更高水平，要達到特定成績標準，會鼓勵我跑得更好」。他去年曾代表香港出戰東亞青年運動會，雖表示欲為港隊出戰下月亞青賽，但因與中學文憑試（DSE）撞期，「要跟家人、教練，大學方面商討，再思考行咩路」。

團體成績方面，女拔萃完成兩日賽事後，雖屈居於德望居次；惟煞科日在女甲有港將徐穎恩在400及800米封后「搶分」，與德望爭持激烈，在完成是日壓軸的4×400米接力後才分出勝負。女拔萃在該項目甲、乙、丙組皆順利封后，當中甲及丙組均破學界紀錄，總成績累積483.5分，以11分之差壓過德望，雖失落乙、丙組團體冠軍，仍有驚無險締造16連霸。男拔萃則「由頭帶到尾」，以517總分、199分之差領放次席喇沙書院，並達成甲、乙、丙組「大滿貫」。

港九區D1田徑第3日紀錄表

項目 學校 運動員 新紀錄 舊紀錄

男甲100米 拔萃男書院 吳君浩 10.49秒 10.55秒

男乙800米 拔萃男書院 王諾弘 1分57.52秒 2分00.69秒

男丙1500米 拔萃男書院 丁毅臻 4分19.05秒 4分24.54秒

女甲100米 拔萃女書院 白凱文 11.67秒 11.85秒

女甲4x100米接力 港大同學會書院 48.36秒 48.74秒

女甲4×400米接力 拔萃女書院 4分05.89秒 4分07.82秒

女乙4×100米接力 協恩中學 48.66秒 48.89秒

女乙110米欄 拔萃女書院 鄔凱堯 14.32秒 14.42秒

女乙200米 港大同學會書院 葉泯妡 24.88秒 24.96秒

女丙4×400米接力 拔萃女書院 4分09.45秒 4分12.52秒

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