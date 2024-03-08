歐霸｜英超3軍出征各有悲喜　利物浦大捷晉8強高唱入雲　白禮頓偕韋斯咸吞蛋敗走 (17:17)

利物浦藉中場阿歷斯麥亞里士打於開賽7分鐘射入12碼，加上前鋒達雲紐尼斯在25分鐘先射入世界波，後於上半場補時階段再破網，以及路易斯迪亞斯與蘇保斯拉爾下半場亦分別「士哥」，終作客以5：1大勝僅靠「紅軍」右閘干拿巴特利下半場入替才40秒便擺烏龍破蛋的布拉格斯巴達，各項賽事連贏7場。此外，養傷半個月的紅軍前線星將穆罕默德沙拿是役亦後備落場復出，為下周日大戰曼城「熱身」。

羅馬主場迎戰白禮頓一役，「首都狼」前鋒保羅戴巴拿及盧卡古上半場破門領前兩球，下半場再由守將基安盧卡文仙尼和中場白賴仁基斯坦迪建功，令「海鷗」淨吞4蛋，近6仗錄得1勝1和4負劣績，晉身8強機會渺茫。弗賴堡迎戰韋斯咸方面，主隊鋒將基哥列舒治在81分鐘一箭定江山，令「鎚仔幫」以0：1飲恨外，也報卻分組賽被雙殺之仇。

此外，德甲「一哥」利華古遜藉前鋒柏德列舒希克補時建功，作客以2：2逼和卡拉巴克，保住今季各項賽事35仗不敗；至於法甲的馬賽則在前鋒奧巴美揚梅開二度下，主場以4：0大勝在62分鐘少踢1人的西甲球隊維拉利爾。

同日出戰歐洲協會聯賽16強首回合的英超球隊阿士東維拉亦不勝，作客荷甲班霸阿積士在各分別有右閘安斯干沙及高查被逐下，以互交白卷終場。

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