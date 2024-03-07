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羽毛球｜伍家朗法國賽首圈贏港隊「內訌」　李卓耀認輸在心態　「李吳配」反負泰國隊次圈止步 (22:18)

法國羽毛球公開賽今晨（7日）上演男單首圈港將「內訌」，結果伍家朗以直落兩局淘汰本地羽壇「一哥」李卓耀，並將對賽紀錄改寫為6勝1負，將在次圈16強挑戰4號種子丹麥籍好手安東臣。

29歲的伍家朗近期成績遜於27歲的李卓耀，但此役卻打來得心應手，在兩人首局打和3：3後開始主導比賽，曾以10：6領前，雖一度被李卓耀追平15：15，但伍家朗之後連取6分，以21：15先拔頭籌。伍家朗次局續佔上風，終以21：9再下一城，令李卓耀遭遇一輪遊。世界排名第13的李卓耀賽後坦言輸在心態，並稱讚「家朗的心態比我穩定，也發揮得好」。現時世界排名比李卓耀低13位的伍家朗則稱，戰情比想像中輕鬆，而且因為是隊友，故此彼此熟悉打法。

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔則在今晚的次圈碰6號種子佩華拉露高／塔拉達娜猜的泰國組合，雖在首局先聲奪人以21：14獲勝，但往後兩局無以為繼，連輸12：21、8：21下，「李吳配」終以局數反負1：2出局。

女單方面，3號種子的中華台北隊名將戴資穎，以直落兩局21：19、21：10擊敗國家隊的王祉怡，晉級8強。

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