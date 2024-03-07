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F1｜韋斯塔本否認離隊傳聞效忠紅牛　阿爾派技術總監轉投雅士頓馬田 (20:25)

世界一級方程式（F1）今（7日）起一連三日於沙特阿拉伯展開新季次站，力爭車隊三連霸的紅牛有行政總裁兼領隊漢拿（Christian Horner）捲入隊內性騷擾事件，早前與陣中首席車手韋斯塔本的父親祖斯韋斯塔本傳出不和。不過，「韋少」首度開腔回應事件，並澄清自己目前無意離隊，但強調不會就有關風波作評論。

漢拿自2005年紅牛加入F1起一直是陣中領軍人物，以領隊身為協助車隊合共贏得6屆總冠軍，而已退役的德國名將韋迪及現役的荷蘭籍星將韋斯塔本，則分別以紅牛車手身分取得4及3屆車手總冠軍。

不過，這名英籍「開國功臣」今季季前卻被指向隊內女職員性騷擾，包括言語及社交媒體信息上。而韋斯塔本的父親祖斯上周罕有地公開表示，漢拿的風波影響了車隊聲譽，認為對方應該引咎下台，令其愛子離隊消息突成外界關注焦點。近日祖斯更被英國《天空體育》拍到與平治領隊禾夫會面，令傳聞不絕於耳。

對於韋少今回應事件道：「我的合約2028年才到期，當初簽約就是希望長留在此，不然為甚麼要簽？我很清楚車隊對我的支持，且我真的很喜歡這裏，在隊內也非常開心。只要車隊有好表現，我就沒理由離開。」不過他亦為未來留有後路，強調未來的事沒有人會知曉，「我認為也沒有多少人會想到咸美頓會離開平治下季轉投法拉利，因世事沒絕對，我是這樣對待自己的人生」。

此外，據報今屆戰車研發不順利的阿爾派，內部震盪不斷，早前宣布離開這支雷諾旗下車隊的技術總監波比爾（Bob Bell），今宣布轉投雅士頓馬田擔任同一職務，與陣中西班牙籍名將艾朗素再續前緣。波比爾曾在2005及06年擔任雷諾技術總監，協助當時效力該隊的艾朗素奪得兩屆車手總冠軍。

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