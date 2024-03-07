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歐聯｜皇馬遭萊比錫反客為主驚險打和　總比數險勝晉8強　安察洛堤斥麾下很糟糕 (17:23)

14屆歐聯冠軍皇家馬德里今晨（7日）在16強次回合比賽，被客軍RB萊比錫狂攻卻又屢誤戎機下，最終保住1：1賽果，並藉首回合的1球優勢，以總比數2：1險勝，近14季第12次晉身8強，而教練安察洛堤賽後則直認麾下表現很糟糕。

皇家馬德里首回合憑巴謙戴亞斯一箭定江山，作客以1：0挫RB萊比錫，昨雖有主場之利兼有首回合因傷缺陣的祖迪比寧咸坐鎮中場，但全場被敵軍反客為主，總計皇馬全場11射3中，遠低於萊比錫的20次攻門4次中框，其中守將韋利柯賓、前鋒丹尼爾奧莫和奧賓達各有5次叩關，而後者單計上半場已浪費3次破門機會。皇馬主帥安察洛堤下半場以鋒將洛迪高高斯入替中場卡馬雲加，54分鐘，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞前場踢跌韋利柯賓，後者站起又被對方叉頸後推跌，卻只換來一面黃牌。

65分鐘，皇馬中場祖迪比寧咸後場引球出擊，最終橫傳予入楔禁區的雲尼斯奧斯第一時間射入。惟總比數落後0：2的萊比錫並沒放棄，韋利柯賓終在68分鐘隨即頂入扳平，之後他又於82分鐘再次頭槌攻門斜出，但隨着丹尼爾奧莫末段「笠」射中楣頂，萊比錫只能與皇馬打和1：1，總成績負1：2出局。

安察洛堤說：「我們很糟糕，缺乏張力，充滿憂慮……心理方面很大程度上影響了我們的比賽。萊比錫具實力，勇往直前的，我們從開始到結束都是踩着煞車制比賽似的——我們很痛苦，但重要的是已入8強。」隊長拿祖費南迪斯亦說：「有時球隊確會有些表現不濟的時候，這晚便是如此，它正好是一個教訓。」

另外，上場西甲打和華倫西亞直接領紅的比寧咸，被西班牙足總指對球證有「攻擊性態度」，判罰停賽兩場，勢無緣主場對切爾達及作客奧沙辛拿的聯賽。該名20歲英格蘭國腳回應指是次判決荒謬。此外，64歲的安察洛堤賽前被馬德里國家檢察官辦公室指控，在2014和15年未有申報肖像權收入，讓西班牙財政部損失逾100萬歐元（約853萬港元），有機會因瞞稅被判監4年零9個月。安察洛堤說：「我只能說的是，這是一個古老的故事，希望很快就能得到解決……我沒有任何問題，我很冷靜。」

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