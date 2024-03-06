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羽毛球｜鄧謝配法國賽擒日本組合旗開得勝　偕李晉熙/吳芷柔晉混雙16強 (22:30)

周日於德國羽賽贏得今年首冠的香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪，今晚（6日）轉戰在巴黎舉行的法國羽毛球公開賽再傳捷報，於首圈以直落兩局日本隊的山下恭平／篠谷菜留；至於李晉熙／吳芷柔則於首圈以2：1力克丹麥隊過關。

早前飽受傷患困擾的鄧俊文／謝影雪，自1月後再上賽場，與港隊隊友展開歐洲征程，續為巴黎奧運積分努力。「鄧謝配」在復出首站的德國羽賽過關斬將，終在決賽擊退韓國隊的金元昊/鄭娜銀，贏得今年首項錦標。

鄧俊文／謝影雪稍作休息後，今日於法國羽賽再度登場，兩人在混雙首圈面對日本隊的山下恭平／篠谷菜留，港隊甫開賽先聲奪人連取5分，但對手一路追趕，扳平8：8。不過，「鄧謝配」隨後稍佔上風，以21：19先拔頭籌。

次局戰况同樣激烈，雙方一直拉鋸並多次交換領先位置，並戰至18：18平手。「鄧謝配」沉着應戰，連奪3分，以21：18再一一城，激戰48分鐘下晉級，次圈鬥東道主組合。

至於港隊另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，則於首圈面對丹麥隊的泰利/馬芝蘭，力戰下以21：19、7：21、21：14勝出，晉級16強鬥泰國隊。

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