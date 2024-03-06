足球︱曼聯前隊長維迪7個月後再訪港　勉學童心懷夢想　盼曼聯新管理層帶來穩定 (11:00)

現年42歲的維迪於2006至14年效力曼聯8季半，贏過5次英超及1次歐聯冠軍等，是紅魔史上最成功的中堅之一。這位塞爾維亞籍名宿於2018年底首次來港，今次繼去年8月後，7個月內第2次應馬會邀請訪港，周一下午出席馬會與曼聯合作的「賽馬會學界足球發展計劃」訪問夥伴學校，到寶林的香海正覺蓮社佛教黃藻森學校，在操場與約40名小一至六學生以足球交流約一小時，吸引近百小學生圍觀。

維迪之後接受本報等多間傳媒訪問，已是3子之父的他稱喜歡參與校訪看到學生笑容，提及有個男學生在活動已展現潛質和爭勝心，「這就是在球場要有的心態，不單是享受足球，還要爭取勝出比賽」。維迪提及童年與朋友在校踢波，高興獲讚賞踢得好，從而往後代表校隊比賽，再透過訓練成為職業球員，「我在足球得到夢想，想加盟大球會和到更大球場比賽，為此付出100%努力奮鬥」。他人生總會遇到起伏，最重要是永不放棄，多次提及要有夢想，「要有遠大夢想，然後盡全力去逐步達成。只要有夢想就有活着的感覺，即使現在我仍有夢想，希望有間大公司」。他又透露曾兩度獲邀參加上月龍年賀歲盃，但8年前掛靴的他笑言，同樣因為心態而婉拒參賽，「多年前我參加過一場名宿賽，發覺作為防守球員感覺很疲累，因觀眾入場看名宿比賽是想看很多入球，但我作為後衛又不想隨便失球」。

曼聯日前英超曼市打呲作客1：3反負曼城，維迪當日在跑馬地馬會會所與香港球迷一同看直播。他稱在完半場時說過若下半場不做改變，球隊便會失更多主導權而落敗，結果不幸言中，「但曼城確是表現較好一隊，唯有展望將來」。曼聯在拉特克里夫入股後已着手改革管理層，維迪期望新班子可為球隊帶來士氣和穩定性，「現在球隊當4、5場比賽有好表現後，之後可突然輸2、3場，要贏錦標不只是要質素，還要有強大精神和穩定性」。紅魔今季防守不穩，維迪認為傷兵眾多是主因，「雖不能成藉口，但今季的確沒有恆常4人防線組合，對後衛不是好事，難建立默契」。這名紅魔前隊長補充，即使名氣大的球員加盟曼聯，也不一定能融入球隊，「心態比個人能力重要，希望完季後新管理層明白要改善甚麼，如哪些球員留下或離開。無論如何我都會支持曼聯，希望球隊能再成爭標分子」。

「賽馬會學界足球發展計劃」踏入第10屆，以啟發和鼓勵為本的訓練模式，引入本地幼稚園至大專院校，推動夥伴學校老師及校隊教練協助學生。今屆學員的黃藻森學校體育教師招俊業認為，透過與名宿交流的難得機會，從中讓學生了解高水平的職業球員成就，他亦在計劃學到更多足球教學知識，推動學生更投入及參與更多足球活動。該校小六生兼女足校隊球員何卓妍有份落場與維迪交手，她透露家人是曼聯球迷，因此她對維迪亦有認識，直言今次有機會同場踢波感到緊張，特別欣賞對方的腳法很厲害，令她想再努力改善防守和控球技術。

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