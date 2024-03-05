明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯︱拜仁哀兵迎拉素求平反敗局　PSG迎皇蘇圖破16強宿命 (22:27)

歐聯16強次回合明晨（6日）展開，矚目之戰是今季面臨「四大皆空」的拜仁慕尼黑迎戰首回合以1球報捷的拉素。同日另一場則由手握兩球優勢的巴黎聖日耳門（PSG）作客皇家蘇斯達，力爭打破過去兩屆16強止步的宿命。

拜仁今季成績一落千丈，先在季初失落德國超級盃，後於德國盃次圈爆冷出局，目前也在德甲落後榜首利華古遜10分，爭取十二連霸機會漸減，加上歐聯高手林立，故此今季隨時「四大皆空」。

拜仁明晨之戰除續有翼鋒京士利高文及保拿沙亞等4名傷兵外，首回合輸12碼兼領紅的守將烏柏美卡奴也停賽，攻擊手利萊辛尼和基拿比則上陣成疑。拉素首戰以1：0挫拜仁後，近4場意甲1勝3負，上場聯賽負AC米蘭更有左閘盧卡柏歷、中堅阿當馬路錫及中場古安杜斯先後領紅，將需停賽，卻或可因此能聚焦出征拜仁。

至於首回合主場以2：0輕取皇家蘇斯達的巴黎聖日耳門（PSG），明晨作客皇蘇勢續由基利安麥巴比掛帥，力爭突破過去兩季16強止步的宿命。

其他報道：拳擊︱曹星如奧運資格賽首圈止步 5月轉戰尾站爭圓夢

其他報道：學界田徑︱港華梁梓軒破封塵15年跳遠學界紀錄奪金　男拔萃德望團體賽暫居首

其他報道：F1︱FIA會長去年沙特站涉嫌干擾判決結果受查　韋斯塔本父呼籲漢拿為性騷擾風波請辭

其他報道：英超︱阿仙奴5：0大勝錫菲聯兼締萬球里程碑 連續3輪作客至少贏5球寫英職業足壇歷史

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 歐聯 拜仁慕尼黑 拉素 皇家蘇斯達 巴黎聖日耳門

上 / 下一篇新聞