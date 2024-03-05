歐聯︱拜仁哀兵迎拉素求平反敗局　PSG迎皇蘇圖破16強宿命 (22:27)

拜仁今季成績一落千丈，先在季初失落德國超級盃，後於德國盃次圈爆冷出局，目前也在德甲落後榜首利華古遜10分，爭取十二連霸機會漸減，加上歐聯高手林立，故此今季隨時「四大皆空」。

拜仁明晨之戰除續有翼鋒京士利高文及保拿沙亞等4名傷兵外，首回合輸12碼兼領紅的守將烏柏美卡奴也停賽，攻擊手利萊辛尼和基拿比則上陣成疑。拉素首戰以1：0挫拜仁後，近4場意甲1勝3負，上場聯賽負AC米蘭更有左閘盧卡柏歷、中堅阿當馬路錫及中場古安杜斯先後領紅，將需停賽，卻或可因此能聚焦出征拜仁。

至於首回合主場以2：0輕取皇家蘇斯達的巴黎聖日耳門（PSG），明晨作客皇蘇勢續由基利安麥巴比掛帥，力爭突破過去兩季16強止步的宿命。

其他報道：拳擊︱曹星如奧運資格賽首圈止步 5月轉戰尾站爭圓夢

其他報道：學界田徑︱港華梁梓軒破封塵15年跳遠學界紀錄奪金 男拔萃德望團體賽暫居首

其他報道：F1︱FIA會長去年沙特站涉嫌干擾判決結果受查 韋斯塔本父呼籲漢拿為性騷擾風波請辭

其他報道：英超︱阿仙奴5：0大勝錫菲聯兼締萬球里程碑 連續3輪作客至少贏5球寫英職業足壇歷史