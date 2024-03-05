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學界田徑︱港華梁梓軒破封塵15年跳遠學界紀錄奪金　男拔萃德望團體賽暫居首 (19:22)

港九區中學學界第一組 （D1） 田徑賽今早（5日）假灣仔運動場續演，次日賽事共誕生11項紀錄，當中香港華仁書院的梁梓軒繼首日於男乙三級跳破紀錄奪金，今在跳遠項目躍出7.07米，打破塵封15年的學界紀錄成雙料冠軍。團體賽方面，拔萃男書院和德望學校繼續暫居榜首。

梁梓軒在男乙跳遠第5跳躍出個人最佳成績（PB）7.07米，繼三級跳後再次打破彭英杰於2008／09學年造出的學界紀錄，成為雙料冠軍。他在賽後透露頭4跳狀態不佳，慶幸有同學鼓掌帶動氣氛，亦有教練謝孟芝鼓勵，終在第5跳成功突破，「我在第2跳踩不到板，但她也一直鼓勵我，令我不再情緒低落」。他又感激母親及兄長驚喜現身，到場為自己打氣。至於拔萃女書院的康穎霖在女甲鉛球擲出10.69米，以0.11米刷新紀錄稱后。

徑項方面，拔萃男書院「氣袋」王諾弘在乙組3000米決賽跑出8分58.42秒，將學界紀錄推快8.22秒奪冠。其師兄「混鬼飛人」吳君浩則三線出擊，先在男甲100跑出10.66秒，而200米複賽再次刷新紀錄，跑出21.27秒首名殺入決賽，他在4×100米接力初賽更伙隊友以41.80秒率先衝線，將學界紀錄推前0.36秒。他笑言對200米較有信心，亦放眼由鄧亦峻保持的香港紀錄（20.94秒），「很多人都叫我快點破香港紀錄，我相信自己有能力做到，只待一個好時機，相信不用等得太久」。

女拔萃隊長徐穎恩在早上的女甲800米初賽以2分39.74秒排第3晉級，而下午出戰主項400米初賽則以55.94秒率先衝線，將學界紀錄大幅推前1.43秒，她在賽後稱：「我在800米有留力，有想過400米，但沒料到會這麼快。」至於由李紫桃領軍的港大同學會書院，在女甲4×100米接力初賽跑出48.74秒，以0.03秒打破紀錄。

團體賽總成績方面，男拔萃在男子組以200分暫列榜首，領先次名的余振強紀念中學55分。德望學校則於女子組以230.5分暫居榜首，領先女拔萃17分，賽事將於本周五煞科。

港九區D1田徑次日賽事紀錄表

項目     學校     運動員    新紀錄     舊紀錄

男甲200米    拔萃男書院    吳君浩    21.27秒    21.91秒

男甲200米    拔萃男書院    梁靖恒    21.80秒    21.91秒

男甲4×100米接力    拔萃男書院    41.80秒    42.16秒

男甲3000米    拔萃男書院    吳諾弘    8分58.42秒    9分06.64秒

男乙跳遠    香港華仁書院    梁梓軒    7.07米        6.92米

女甲鉛球    拔萃女書院    康穎霖    10.69米    10.58米

女甲400米    拔萃女書院    徐穎恩    55.94秒    57.37秒

女甲4×100米接力    港大同學會書院    48.74秒    48.77秒

女乙4×100米接力    協恩中學    48.89秒    49.44秒

女乙4×100米接力    拔萃女書院    49.23秒    49.44秒

女丙200米    協恩中學    鄭芷殷    25.74秒    25.77秒

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