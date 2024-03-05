英超︱阿仙奴6：0大勝錫菲聯兼締萬球里程碑　連續3輪作客至少贏5球寫英職業足壇歷史 (15:54)

阿仙奴甫開賽便展開「殺戒」，5分鐘先由中場迪格蘭賴斯左路傳中「省」中敵軍後，由隊長馬田奧迪加特門前射入打開紀錄。13分鐘，翼鋒布卡約沙卡右路底線傳中，錫菲聯後衛積頓保利情急下誤擺烏龍，將比數改寫成2：0。僅兩分鐘後，加比爾馬天尼利罕有地以左腳施射「省」中人後改變方向入網再下一城。得勢不饒人的「兵工廠」及後再分別於25及39分鐘，由夏維斯及賴斯分別建功，半場領先至5：0。

換邊後阿仙奴在大局已定下攻勢放緩，但仍由後衛賓韋特於58分鐘一記冷箭「埋齋」，而此入球亦剛好是球隊史上第1萬個正式賽事入球里程碑。最終兵工廠作客以6球大勝錫菲聯，聯賽六連勝之餘，更成為英格蘭職業聯賽（由英超至英乙）史上首支連續3輪作客大勝至少5球的球隊。賽後阿仙奴以27戰得61分續居季席，分別落後前兩位的利物浦及曼城2及1分。

賽後阿仙奴主帥阿迪達稱讚麾下取得預期中的表現，但仍要向爭標目標進發，他又直言為是役於64分鐘傷出的鋒將馬天尼利感擔憂。不過好消息是養傷多時的中場湯馬士柏迪終告復出，這仗後備登場，而阿迪達亦透露自戰畢亞洲盃歸隊後一直因傷未上陣的後衛富安健洋，有望短期內重返大軍。

其他報道：歐聯︱拜仁迎拉素求避「四大皆空」 杜曹自信能應對壓力